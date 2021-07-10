Понад 2000 жителів Новогалещинської ОТГ на Полтавщині залишися без електроенергії через рейдерську атаку олігарха Коломойського

Про це йдеться у спеціальному сюжеті для програми “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV.

Крім житлових будинків – паралізована робота амбулаторій, дитячого садка, гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб. Під загрозою повного зриву опинилася і без того квола імунізація від коронавірусу – вакцини ж потребують холодильників.

Ситуацію на Полтавщині вже офіційно визнали екологічним лихом місцевого рівня. Відбулося кілька засідань спеціальних комісій з питань техногенної та екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременчуцького району. Але “Полтаваобленерго” їх роботу саботує.

“Ми швидко вивозили вакцини, ми потім підключали до генератора. Тому що крім того, що вакцини, зараз же всі програми, як Доступні ліки, і по постанові 1303, постанові 1302 – всі оці ліки йдуть через електронні рецепти”, – повідомила голова Новогалещинської селищної ради Світлана Самсонова.

Влаштували людям “темну” місцеві енергетики з “Полтаваобленерго”. У них своя, дещо специфічна і химерна логіка. Мовляв, поруч з ОТГ зловмисники крадуть лінії електропередач, тож краще самі їх демонтують. Хоч щось врятують.

Але, схоже, справжня причина демонтажу ліній електропередач – зовсім інша, пояснюють місцеві. Саме біля Новогалещинської ОТГ знаходять 2 потужні гірничозбагачувальні комбінати – Біланівський та Єристівський. Обленерго олігарха Ігоря Коломойського вже давно вимагає зупинити їх роботу та пустити на свою територію – без жодних дозвільних документів. Причина, чи радше привід: мовляв, у 1960-х рр. тут стояли електроопори, і обленерго, як правонаступники, мають на них право.

“Їхня претензія в тому, що через кар’єр лінія йшла ще за часів СРСР, і вони хочуть її відновити, бо вона тут колись була! Як на мене, це спроба просто зупинити роботу підприємства. Тобто, як там може бути лінія, якщо там на даний момент кар’єр розробляється. Вона ж не може через кар’єр іти”, – зазначає головний енергетик ТОВ “Біланівський ГЗК” Олег Рибченко.

Простих же людей взяли в заручники, але селяни не простачки якісь – розуміють, хто вимкнув рубильник. Спроба викликати в них агресію – провалилася, Біланівський комбінат власним коштом відновив опори та спрямував в ОТГ свою електроенергію, яку закуповує в держави напряму. Навіть платити за це світло не просять, хоча за два місяці конфлікту підприємству вже набігло п’ятдесят тис. грн. Але в “Полтаваобленерго” не заспокоїлися: тепер вдаються до прямих рейдерських атак.

“Полтаваобленерго майже щодня приїжджає на територію Біланівського ГЗК і намагається встановити відповідні опори на території, яка знаходиться в оренді Біланівського ГЗК. Тим самим, блокують роботу нашого підприємства”, – повідомив керівник Департаменту з юридичних питань ТОВ “Біланівський ГЗК” Максим Байдак.

“Спрямована провокація проти діяльності комбінатів, які входять в групу FERREXPO. Це політично спрямована акція, оскільки головним завданням «Полтаваобленерго» було необхідність спровокувати місцеве населення проти діяльності ТОВ “Біланівський ГЗК” – зазначає Максим Байдак.

Рейдерські атаки на конкурентів, як це відбувається зараз на Полтавщині – фірмовий стиль олігарха Коломойського, пояснює політолог Олександр Палій. Правда, раніше не наважувався брати в заручники 5 сіл та більше 2000 людей.