Понад 23 тис. українців отримали дозвіл на в'їзд до США за новою програмою для біженців
Понад 23 тис. українців отримали дозвіл в'їзду до Сполучених Штатів, з них 6 тис. скористалися ним та перетнули американський кордон
Про це пише Інтерфакс-Україна.
"За даними міністерства внутрішньої безпеки США, понад 23 тис. українців отримали дозвіл на в'їзд до США за новою програмою", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, з них уже 6 тис. українських біженців перетнули кордон США, скориставшись програмою адміністрації Джо Байдена Uniting for Ukraine.
В рамках цієї програми Штати планували прийняти до 100 тис. біженців з України.
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