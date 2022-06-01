Понад 23 тис. українців отримали дозвіл на в'їзд до США за новою програмою для біженців

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"За даними міністерства внутрішньої безпеки США, понад 23 тис. українців отримали дозвіл на в'їзд до США за новою програмою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з них уже 6 тис. українських біженців перетнули кордон США, скориставшись програмою адміністрації Джо Байдена Uniting for Ukraine.

В рамках цієї програми Штати планували прийняти до 100 тис. біженців з України.

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