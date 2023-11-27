Понад 286 тис. українських дітей навчаються в освітніх закладах Польщі
Станом на кінець листопада в освітніх закладах Польщі, включно з садочками, школами, ліцеями, технікумами та профтехучилищами, навчалося 286 тис. 534 українські дитини
Про це свідчать дані МОН Польщі, передає Укрінформ.
Згідно з базою даних Системи освітньої інформації, що діє при Міністерстві освіти і науки Польщі, майже 65% українських дітей від загальної кількості (183 461 дитина), це ті, хто прибув до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.
Кількість дітей, які навчаються в освітніх закладах Польщі:
- у середніх школах - понад 144 тис.;
- у дошкільних закладах - понад 43 тис.;
- у профосвітніх школах - понад 49 тис.;
- у технікумах - понад 24 тис.;
- у ліцеях - понад 15 тис.;
- у профтехучилищах I та II ступеню - понад 8 тис.
Зазначається, що наразі у Польщі імовірно перебуває загалом 3-3,5 млн українців, половина з яких прибули до країни після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Водночас поза польською системою освіти може перебувати навіть понад 200 тис. українських дітей, що нині проживають у Польщі.
- 19 жовтня країни ЄС остаточно схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року. Водночас Польща та Чехія попросили додаткового фінансування.
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