Понад 286 тис. українських дітей навчаються в освітніх закладах Польщі

Про це свідчать дані МОН Польщі, передає Укрінформ.

Згідно з базою даних Системи освітньої інформації, що діє при Міністерстві освіти і науки Польщі, майже 65% українських дітей від загальної кількості (183 461 дитина), це ті, хто прибув до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Кількість дітей, які навчаються в освітніх закладах Польщі:

у середніх школах - понад 144 тис.;

у дошкільних закладах - понад 43 тис.;

у профосвітніх школах - понад 49 тис.;

у технікумах - понад 24 тис.;

у ліцеях - понад 15 тис.;

у профтехучилищах I та II ступеню - понад 8 тис.

Зазначається, що наразі у Польщі імовірно перебуває загалом 3-3,5 млн українців, половина з яких прибули до країни після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Водночас поза польською системою освіти може перебувати навіть понад 200 тис. українських дітей, що нині проживають у Польщі.