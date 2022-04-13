Понад 30 країн виділять 60 млн барелів нафти для зниження цін на енергоресурси, - Байден

Про це йдеться в заяві Байдена в twitter.

"Вторгнення Путіна в Україну призвело до підвищення цін на газ та харчові продукти в усьому світі. 70% зростання у березні було спричинене путінським нарощуванням цін", - зазначив Байден.

Він зауважив, що робить все можливе, щоб стабілізувати ціну на енергоресурси.

"Щоб допомогти впоратися з путінським підвищенням цін, я санкціонував випуск 1 мільйона барелів на день протягом наступних 6 місяців з нашого стратегічного нафтового резерву, і більше ніж 30 країн погодилися вивільнити додатково 60 мільйонів барелів", - підкреслив він.



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