Понад 30 країн виділять 60 млн барелів нафти для зниження цін на енергоресурси, - Байден
Президент США Джо Байден повідомив, що понад 30 країн погодилися вивільнити додатково 60 млн барелів нафти з власних резервів, щоб зупинити зростання цін на енергоресурси
Про це йдеться в заяві Байдена в twitter.
"Вторгнення Путіна в Україну призвело до підвищення цін на газ та харчові продукти в усьому світі. 70% зростання у березні було спричинене путінським нарощуванням цін", - зазначив Байден.
Він зауважив, що робить все можливе, щоб стабілізувати ціну на енергоресурси.
"Щоб допомогти впоратися з путінським підвищенням цін, я санкціонував випуск 1 мільйона барелів на день протягом наступних 6 місяців з нашого стратегічного нафтового резерву, і більше ніж 30 країн погодилися вивільнити додатково 60 мільйонів барелів", - підкреслив він.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.71
- Актуальне
- Важливе