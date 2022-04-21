Понад 30 українським артистам заборонили в'їзд до Росії на 50 років
Заборонили в'їзд у Російську Федерацію строком на 50 років 31 артисту з України за їхню антивоєнну позицію
Російське видання "Известия" опублікувало повний список заборонених артистів.
Зокрема, до цього списку потрапили:
- Дмитро Комаров ("Світ навиворіт")
- Антон Птушкін, Микола Серга та Андрій Бєдняков ("Орел і решка")
- Олексій Потапенко та Анастасія Каменських (Потап і Настя)
- Світлана Лобода
- Дмитро Монатік
- Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи")
- Андрій Данилко (Вєрка Сердючка)
- Іван Дорн
- Євген Мільковський ("Нерви")
- Юрій Каплан ("Валентин Стрикало")
- Аліна Паш
- Надія Дорофєєва та Олексій Завгородній ("Время і Стекло")
- Міла Савицька.
- Раніше Міністерство закордонних справ РФ заборонило прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону відвідувати територію країни-агресора.
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