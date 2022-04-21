Понад 30 українським артистам заборонили в'їзд до Росії на 50 років

Російське видання "Известия" опублікувало повний список заборонених артистів.



Зокрема, до цього списку потрапили:

Дмитро Комаров ("Світ навиворіт")

Антон Птушкін, Микола Серга та Андрій Бєдняков ("Орел і решка")

Олексій Потапенко та Анастасія Каменських (Потап і Настя)

Світлана Лобода

Дмитро Монатік

Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи")

Андрій Данилко (Вєрка Сердючка)

Іван Дорн

Євген Мільковський ("Нерви")

Юрій Каплан ("Валентин Стрикало")

Аліна Паш

Надія Дорофєєва та Олексій Завгородній ("Время і Стекло")

Міла Савицька.

Раніше Міністерство закордонних справ РФ заборонило прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону відвідувати територію країни-агресора.

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Зауважимо, що видання не зазначає, чому саме артистам заборонили в'їзд. Однак відомо, що усі артисти в переліку різко критикують повномасштабне вторгнення Росії в Україну.