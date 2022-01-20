Понад 300 тис. книг: в Україні за минулий рік літературою забезпечили 616 бібліотек
У 2021 році у межах програми поповнення фондів публічних бібліотек за бюджетні кошти придбали 331 077 книжкових видань на суму понад 48,3 млн грн - їх розподілили між 616 українськими бібліотеками
Про це повідомляє Український інститут книги.
"У 2021 році в рамках Програми поповнення фондів публічних бібліотек за бюджетний кошт було куплено 331 077 книжкових видань у загальній кількості 684 назви на суму понад 48,3 млн грн. Всі закуплені книжки були поділені між 616 бібліотеками України й більша частина з них вже надійшла до книгозбірень та радує читачів", - йдеться у дописі.
Перелік бібліотек сформували на підставі пропозицій структурних підрозділів з питань культури обласних та Київської міської державних адміністрацій.
"Програма поповнення фондів публічних бібліотек - це проєкт, що реалізується УІК четвертий рік поспіль. Завдяки йому українці в усіх куточках нашої держави мають безкоштовний доступ до якісної, сучасної та актуальної літератури в бібліотеках України. За всі роки існування Програми бібліотеки України отримали 2 368 107 книжок", - сказала начальниця відділу підтримки бібліотек та книговидання Тетяна Попова.
Відбір відбувався в кілька етапів. На розгляд експертів було подано 2384 книжкові видання, з них визначили рекомендований перелік книг для закупівлі у межах програми.
До програми відібрали найбільше книжок з категорії: література для дітей та юнацтва - 63,7%, або 439 назв. Другу сходинку зайняла інша (нехудожня) література (18,8%, 130 назв), а третю - художня література для дорослих - 17,4%, або 120 найменувань книжок. Загалом у переліку представлено книжкові видання 86 видавництв.
З загальним переліком книжкових видань, які закупили в межах програми поповнення бібліотечних фондів у 2021 році, можна ознайомитись за посиланням.
- Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що кількість читачів книжок серед громадян - це один із показників розвинутих країн і що лише 8% українців читають щодня.
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