Ткаченко: щодня лише 8% українців читають книжки
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що кількість читачів книжок серед громадян - це один із показників розвинутих країн і що лише 8% українців читають щодня
Про це міністр сказав під час пресконференції, передає Укрінформ.
"Один з показників розвинутих країн - це кількість людей, які читають. Якщо в таких країнах, як Канада, з якої ми хочемо брати взірець, читає на тиждень 67% канадців, у Франції - 60% (населення, - ред.), то в Україні цей показник - лише 25%. Книжку кожного дня читає лише 8% українців", - сказав Ткаченко.
Очільник Мінкульту додав, що для того, аби підвищити ці показники, зараз проходить обговорення Стратегії читання на національному рівні.
Також Ткаченко наголосив, що це важливо не лише для держави, а і для розвитку людей, адже читання покращує критичне мислення, і є одним із важливих показників успішності людини, насамперед у професії.
Крім того, міністр розповів про статистику у сфері світового книговидання. За даними Penguin Random House, обсяг виданої дитячої літератури у 2020 році зріс на 30%. Щороку у провідних країнах реєструється збільшення на 5-8% кількості проданих книг.
Однак, за словами Ткаченка, в Україні у цій сфері тенденція негативна. Проте один із способів покращити ситуацію - запуск програми єПідтримка, у рамках якої виплату в розмірі 1 тис. грн за повну вакцинацію від COVID-19 можна витратити на книжки.
"Обсяг проданих книг впав на 50%. Але є й варіанти. У нас запрацювала сьогодні програма єПідтримка. У межах цієї програми є КВЕДи, які передбачені на покупку саме книг", - зауважив міністр.
- Раніше повідомлялося, що у понеділок, 13 грудня, в Україні стартував проєкт єПідтримка з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. Подати заявку на отримання коштів можуть громадяни України віком від 18 років у застосунку "Дія", які мають "зелені" сертифікати вакцинації. Витратити ці кошти можна на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, внутрішні перевезення та, зокрема, на на книжки.
- Пізніше стало відомо, що старші за 60 років громадяни зможуть витратити тисячу за повну вакцинацію на ліки.
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