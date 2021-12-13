Ткаченко: щодня лише 8% українців читають книжки

Про це міністр сказав під час пресконференції, передає Укрінформ.

"Один з показників розвинутих країн - це кількість людей, які читають. Якщо в таких країнах, як Канада, з якої ми хочемо брати взірець, читає на тиждень 67% канадців, у Франції - 60% (населення, - ред.), то в Україні цей показник - лише 25%. Книжку кожного дня читає лише 8% українців", - сказав Ткаченко.

Очільник Мінкульту додав, що для того, аби підвищити ці показники, зараз проходить обговорення Стратегії читання на національному рівні.

Також Ткаченко наголосив, що це важливо не лише для держави, а і для розвитку людей, адже читання покращує критичне мислення, і є одним із важливих показників успішності людини, насамперед у професії.

Крім того, міністр розповів про статистику у сфері світового книговидання. За даними Penguin Random House, обсяг виданої дитячої літератури у 2020 році зріс на 30%. Щороку у провідних країнах реєструється збільшення на 5-8% кількості проданих книг.



Однак, за словами Ткаченка, в Україні у цій сфері тенденція негативна. Проте один із способів покращити ситуацію - запуск програми єПідтримка, у рамках якої виплату в розмірі 1 тис. грн за повну вакцинацію від COVID-19 можна витратити на книжки.

"Обсяг проданих книг впав на 50%. Але є й варіанти. У нас запрацювала сьогодні програма єПідтримка. У межах цієї програми є КВЕДи, які передбачені на покупку саме книг", - зауважив міністр.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 13 грудня, в Україні стартував проєкт єПідтримка з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. Подати заявку на отримання коштів можуть громадяни України віком від 18 років у застосунку "Дія", які мають "зелені" сертифікати вакцинації. Витратити ці кошти можна на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, внутрішні перевезення та, зокрема, на на книжки.

Пізніше стало відомо, що старші за 60 років громадяни зможуть витратити тисячу за повну вакцинацію на ліки.

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