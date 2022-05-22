Понад 350 тис. українців отримали спеціальні візи у Чехії

Про це йдеться у статті Radio Prague International.

За даними видання, близько 493 людей отримали візи в суботу, 21 травня. Це приблизно на 50 відсотків менше, ніж у той самий день тиждень тому.

Візи дають українцям можливість перебувати у Чехії впродовж року та надають їм доступ до медичного страхування, освіти та ринку праці, а також громадяни України мають право на подальшу допомогу, у тому числі продовжити час перебування в країні.

19 травня у Чехії змінили правила розміщення українських біженців.

20 травня парламент Чехії дозволив уряду продовжити до кінця червня надзвичайний стан, оголошений у зв’язку з хвилею біженців з України після російського вторгнення.

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