Понад 350 тис. українців отримали спеціальні візи у Чехії
Станом на 22 травня Чеська Республіка видала спеціальні візи 350 795 біженцям з України. Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ
Про це йдеться у статті Radio Prague International.
За даними видання, близько 493 людей отримали візи в суботу, 21 травня. Це приблизно на 50 відсотків менше, ніж у той самий день тиждень тому.
Візи дають українцям можливість перебувати у Чехії впродовж року та надають їм доступ до медичного страхування, освіти та ринку праці, а також громадяни України мають право на подальшу допомогу, у тому числі продовжити час перебування в країні.
- 19 травня у Чехії змінили правила розміщення українських біженців.
- 20 травня парламент Чехії дозволив уряду продовжити до кінця червня надзвичайний стан, оголошений у зв’язку з хвилею біженців з України після російського вторгнення.
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