Про це пише "Європейська правда" з посилання на Ceske Noviny.

Голосуванню передували майже шестигодинні дебати, опозиційні депутати не підтримали запит Кабміну.

Уряд ще поки не ухвалив рішення щодо продовження надзвичайного стану.

З урахуванням нового терміну він триватиме уже 119 днів. Прем’єр Петр Фіала заявив, що продовження надзвичайного стану необхідно для подолання безпрецедентної кризи біженців, спричиненої вторгненням Росії в Україну.

За його словами, надзвичайний стан більше не торкнеться громадян Чехії. Він повторив, що уряд востаннє звертався до Палати депутатів з цього приводу.

До липня уряд хоче застосувати такі зміни до законів, щоб впоратися з міграційною кризою і не було необхідності продовжувати надзвичайний стан.

Про плани продовження надзвичайного стану у країні стало відомо ще 18 травня, адже дія попереднього – завершується 31 травня.

Станом на 15 травня в Чехії перебувало близько 200 000 біженців з України. Чеська влада видала понад 340 000 гуманітарних віз. Відзначимо, що кількість населення у Чехії становить трохи більше 10 млн.

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