У Чехії продовжать надзвичайний стан, впроваджений через велику кількість біженців з України
Парламент Чехії дозволив уряду продовжити до кінця червня надзвичайний стан, оголошений у зв’язку з хвилею біженців з України після російського вторгнення
Про це пише "Європейська правда" з посилання на Ceske Noviny.
Голосуванню передували майже шестигодинні дебати, опозиційні депутати не підтримали запит Кабміну.
Уряд ще поки не ухвалив рішення щодо продовження надзвичайного стану.
З урахуванням нового терміну він триватиме уже 119 днів. Прем’єр Петр Фіала заявив, що продовження надзвичайного стану необхідно для подолання безпрецедентної кризи біженців, спричиненої вторгненням Росії в Україну.
За його словами, надзвичайний стан більше не торкнеться громадян Чехії. Він повторив, що уряд востаннє звертався до Палати депутатів з цього приводу.
До липня уряд хоче застосувати такі зміни до законів, щоб впоратися з міграційною кризою і не було необхідності продовжувати надзвичайний стан.
- Про плани продовження надзвичайного стану у країні стало відомо ще 18 травня, адже дія попереднього – завершується 31 травня.
- Станом на 15 травня в Чехії перебувало близько 200 000 біженців з України. Чеська влада видала понад 340 000 гуманітарних віз. Відзначимо, що кількість населення у Чехії становить трохи більше 10 млн.
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