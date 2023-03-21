Понад 40 країн виділять майже $5 млн на роботу Міжнародного кримінального суду в Україні
Міністри юстиції понад 40 країн на конференції з питань воєнних злочинів у Лондоні в понеділок зобов’язались виділити 4,9 мільйона доларів на підтримку розслідувань Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів в Україні.
Про це повідомляє AP.
Конференція з питань воєнних злочинів у Лондоні в понеділок, 20 березня, відбулась через кілька днів після того, як МКС видав ордер на арешт президента Росії, звинувативши його в особистій відповідальності за викрадення дітей з України.
Як наголосив міністр юстиції Британії Домінік Рааб на початку конференції, "ми поділяємо переконання, що президент Путін і все керівництво повинні бути притягнуті до відповідальності".
"Тож переконаймось, що ми підкріплюємо наші слова справами, що ми підкріплюємо нашу моральну підтримку практичними засобами для ефективного розслідування цих жахливих злочинів", – додав він.
За словами Рааба, конференція сприяла залученню додаткового міжнародного фінансування для МКС, а також інших пропозицій ресурсів від європейських країн, зокрема підтримки в проведенні розслідувань і судово-медичну експертизу.
Своєю чергою прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан сказав, що ордер на арешт Путіна – це не момент тріумфу, а "похмура подія", яка нагадує світові, що спільні міжнародні дії є ключем до встановлення справедливості для України.
- Нагадаємо, у п'ятницю Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
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