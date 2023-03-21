Про це повідомляє AP.

Конференція з питань воєнних злочинів у Лондоні в понеділок, 20 березня, відбулась через кілька днів після того, як МКС видав ордер на арешт президента Росії, звинувативши його в особистій відповідальності за викрадення дітей з України.

Як наголосив міністр юстиції Британії Домінік Рааб на початку конференції, "ми поділяємо переконання, що президент Путін і все керівництво повинні бути притягнуті до відповідальності".

"Тож переконаймось, що ми підкріплюємо наші слова справами, що ми підкріплюємо нашу моральну підтримку практичними засобами для ефективного розслідування цих жахливих злочинів", – додав він.

За словами Рааба, конференція сприяла залученню додаткового міжнародного фінансування для МКС, а також інших пропозицій ресурсів від європейських країн, зокрема підтримки в проведенні розслідувань і судово-медичну експертизу.

Своєю чергою прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан сказав, що ордер на арешт Путіна – це не момент тріумфу, а "похмура подія", яка нагадує світові, що спільні міжнародні дії є ключем до встановлення справедливості для України.