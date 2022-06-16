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Понад 5 тис. українських біженців у Болгарії працевлаштувались на повний робочий день

16 червня, 2022 четвер
00:58
біженці з України українські біженці в Болгарії

Понад 5600 українських біженців, які отримали тимчасовий захист у Болгарії, знайшли роботу за контрактами на повний робочий день. Це становить 15% біженців працездатного віку

Про це пише Bulgarian News Agency. 

Видання повідомляє, що з початку війни в Україні в Болгарію прибуло понад 330 тис. українців. На піку кризи було розміщено понад 115 000 людей, а зараз в Болгарії перебувають близько 78 000 українців.

Українці зайняті майже в усіх регіонах Болгарії. Вони працюють у 20 галузях економіки, серед них індустрія гостинності, адміністративні та допоміжні послуги, будівництво, промисловість, дослідження та ІТ. На початку кризи IT-сектор повідомляв, що йому потрібно близько 30 000 працівників, а текстильна промисловість заявила, що може зайняти близько 20 000.

З 6 червня Бюро зайнятості розпочало програму допомоги українським біженцям. Ті, хто розпочав роботу, матимуть право на щомісячну надбавку в розмірі 356 левів (близько 5617 грн) протягом трьох місяців для покриття орендної плати та комунальних платежів. Крім того, за цей же період держава компенсуватиме роботодавцям мінімальну заробітну плату та страхові внески. Гроші надійдуть в рамках Оперативної програми розвитку людських ресурсів на 2014-2020 роки, яку підтримує ЄС.

  • 3 червня Reuters повідомляло, що українські біженці залишають болгарські готелі. Уряд країни розмістив близько 60 000 біженців на пляжних курортах весною.З початку літнього сезону вони мали звільнити готелі.

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