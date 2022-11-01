Понад 600 років тюрми: в Італії ув'язнили десятки сицилійських мафіозі за привласнення коштів з фондів ЄС
Десятки сицилійських мафіозі та їхніх поплічників із числа "білих комірців" були ув'язнені під час масштабного судового процесу, який показав, як мафія обманом привласнювала у ЄС мільйони євро
Про це повідомило видання Politico.
Півторарічний процес над 101 обвинуваченим, що проходив у будівлі суду в Мессіні, Сицилія, завершився у вівторок, 1 листопада.
Відомо, що 91 обвинувачений був засуджений до 660 років тюремного ув'язнення за такі злочини, як: шахрайство, неправдиві заяви, вимагання, створення підроблених компаній для отримання незаконного прибутку і торгівлю наркотиками.
Двоє з лідерів банди відправляться до в'язниці на 30 років і 23 роки, оголошення вердиктів і вироків тривало понад годину.
Під час судового процесу вперше було розкрито систему шахрайства, унаслідок якої до скарбниці двох мафіозних кланів, що базуються в горах Неброді, та їхніх спільників, включно з бухгалтерами, політиками й державними службовцями, витекло щонайменше 5 мільйонів євро із сільськогосподарських фондів ЄС.
"Суд показав, що існує сучасна мафія, яка перейшла від здирництва і наркотиків до складніших форм отримання доходів, використовуючи шахрайство для отримання державних коштів, призначених для розвитку Сицилії", - сказав прокурор Мауріціо Де Лючія.
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