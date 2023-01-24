Понад 600 солдатів, 4 гелікоптери та 3 безпілотники: втрати Росії за добу
З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні понад 122 тис. солдатів, 281 гелікоптер і 1897 безпілотників
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Від 24 лютого 2022 року до 24 січня 2023 року Росія втратила в Україні:
- особового складу – близько 122 170 (+690) осіб,
- танків – 3152 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 6284 (+8) од,
- артилерійських систем – 2148 (+2) од,
- РСЗВ – 448 (+1) од,
- засоби ППО – 220 (+0) од,
- літаків – 289 (+2) од,
- гелікоптерів – 281 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897 (+3),
- крилаті ракети – 749 (+0),
- кораблі / катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,
- спеціальна техніка – 194 (+1).
Остаточні дані уточнюються.
- Уночі 24 січня Повітряні сили ЗСУ знищили три російські вертольоти Ка-52 за пів години.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.52
-
EUR
Купівля 42.35Продаж 43.29
- Актуальне
- Важливе