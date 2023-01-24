Понад 600 солдатів, 4 гелікоптери та 3 безпілотники: втрати Росії за добу

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Від 24 лютого 2022 року до 24 січня 2023 року Росія втратила в Україні:

особового складу – близько 122 170 (+690) осіб,

танків – 3152 (+2) од,

бойових броньованих машин – 6284 (+8) од,

артилерійських систем – 2148 (+2) од,

РСЗВ – 448 (+1) од,

засоби ППО – 220 (+0) од,

літаків – 289 (+2) од,

гелікоптерів – 281 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897 (+3),

крилаті ракети – 749 (+0),

кораблі / катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,

спеціальна техніка – 194 (+1).

Остаточні дані уточнюються.

Уночі 24 січня Повітряні сили ЗСУ знищили три російські вертольоти Ка-52 за пів години.