Понад 700 російських літаків позбавили сертифікатів льотної придатності

Про це йдеться у заяві Управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) , інформує Еспресо.TV

У BCAA сьогодні, 12 березня, заявили, що міжнародні санкції щодо авіаційного сектора вплинули на здатність здійснювати нагляд за безпекою польотів літаків російських авіакомпаній, що мають бермудську прописку (таких у 2019 році було 725 повітряних суден).

В результаті система льотної придатності була обмежена настільки, що тепер BCAA не може з упевненістю стверджувати, що літаки російських авіакомпаній з бермудською пропискою придатні для польотів.

"Таким чином, опівночі 12 березня 2022 року BCAA тимчасово призупинила дію всіх сертифікатів льотної придатності (СЛП) цих повітряних суден, що експлуатуються відповідно до статті 83bis Угоди між Бермудськими островами та Російською Федерацією", - повідомила авіавлада Бермуд.

Там додали, що для будь-якого літака, що знаходиться в повітрі, тимчасове призупинення дії СЛГ набирає чинності відразу після посадки.



Відзначимо, що більшість літаків, що використовуються авіакомпаніями у Росії, зареєстровані або в Ірландії, або на Бермудах. Так на Бермудах зареєстровані більшість літаків "Аерофлоту", та інших двох великих російських авіакомпаній: "Побєда" та S7. Великобританія вже раніше ввела санкції поти авіації РФ, а от тепер для них закрився другий основний ринок.



За даними російського видання "Ридус", на Бермудах зареєстровано близько 80% авіапарку авіакомпаній РФ.

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