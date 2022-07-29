Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з даними, у разі проведення референдуму щодо вступу до Євросоюзу 81% серед усіх респондентів готові проголосувати "за" вступ.

"Проти" вступу до ЄС лише 4% опитаних. Інші 15% не брали б участь у голосуванні чи не знають, як голосувати.

Водночас у питанні НАТО "за" вступ до Альянсу проголосували б 71% українців, "проти" висловилися лише 7%. Ще 22% зазначають, що не брали б участь у голосуванні або не знають, як голосувати.

Відповідно, у перерахунку до респондентів, які взяли б участь у волевиявленні, на референдумі щодо вступу до ЄС було б 96% голосів "за", на референдумі щодо вступу до НАТО – 91% голосів "за".

Як повідомляє Київський міжнародний інститут соціології, існує певна тенденція до зниження підтримки вступу до ЄС і НАТО із Заходу на Схід. Проте водночас у всіх областях більшість населення голосували б "за" вступ як до ЄС, так і до НАТО

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