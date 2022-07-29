Понад 80% українців підтримують вступ до ЄС, а 71% - вступ до НАТО, - опитування Київського інституту соціології
Опитування проводили з 6 по 20 липня серед повнолітніх громадян, які на момент дослідження проживали на території України
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Згідно з даними, у разі проведення референдуму щодо вступу до Євросоюзу 81% серед усіх респондентів готові проголосувати "за" вступ.
"Проти" вступу до ЄС лише 4% опитаних. Інші 15% не брали б участь у голосуванні чи не знають, як голосувати.
Водночас у питанні НАТО "за" вступ до Альянсу проголосували б 71% українців, "проти" висловилися лише 7%. Ще 22% зазначають, що не брали б участь у голосуванні або не знають, як голосувати.
Відповідно, у перерахунку до респондентів, які взяли б участь у волевиявленні, на референдумі щодо вступу до ЄС було б 96% голосів "за", на референдумі щодо вступу до НАТО – 91% голосів "за".
Як повідомляє Київський міжнародний інститут соціології, існує певна тенденція до зниження підтримки вступу до ЄС і НАТО із Заходу на Схід. Проте водночас у всіх областях більшість населення голосували б "за" вступ як до ЄС, так і до НАТО
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.37
Купівля 39.37Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 41.02
- Актуальне
- Важливе