Такі цифри озвучили в Міністерстві охорони здоров'я України.

У відомстві зазначають: з 24 лютого не було жодного дня, щоб російські терористи не завдали втрат медичній інфраструктурі України.

Росія щодня порушує всі можливі міжнародні конвенції, випускаючи ракети по українських лікарнях й амбулаторіях. Найбільших руйнувань зазнала медична інфраструктура на Донеччині. За попередніми даними, російські снаряди перетворили на груду каміння 84 медичних заклади в Донецькій області та ще 86 – пошкодили.

За час повномасштабної війни в Україні понад 3,5 тисячі медиків-переселенців працевлаштувалися в заклади охорони здоров'я в більш безпечних регіонах країни

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