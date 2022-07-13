Понад 800 українських лікарень стали мішенями для російських ракет
За 140 днів повномасштабної війни ворог зрівняв із землею 123 медичні заклади та ще 711 – пошкодив
Такі цифри озвучили в Міністерстві охорони здоров'я України.
У відомстві зазначають: з 24 лютого не було жодного дня, щоб російські терористи не завдали втрат медичній інфраструктурі України.
Росія щодня порушує всі можливі міжнародні конвенції, випускаючи ракети по українських лікарнях й амбулаторіях. Найбільших руйнувань зазнала медична інфраструктура на Донеччині. За попередніми даними, російські снаряди перетворили на груду каміння 84 медичних заклади в Донецькій області та ще 86 – пошкодили.
- За час повномасштабної війни в Україні понад 3,5 тисячі медиків-переселенців працевлаштувалися в заклади охорони здоров'я в більш безпечних регіонах країни
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.83
Купівля 35.83Продаж 36.93
-
EUR
Купівля 35.89Продаж 37.19
- Актуальне
- Важливе