Про це повідомило МОЗ.

За інформацією міністерства, унаслідок повномасштабної війни РФ проти України багато медпрацівників були вимушені шукати роботу в безпечніших регіонах країни. Це відбувається з дозволу головного лікаря та військової адміністрації залишити ту чи іншу область і переїхати до іншого закладу охорони здоров’я. У МОЗ зауважили, що проблем із кадрами в цій сфері зараз немає.

Міністерство врегулювало працевлаштування медпрацівників-переселенців у інших регіонах України.

"Станом на сьогодні, можливістю працевлаштуватися в іншому медичному закладі вже скористалися 3 536 внутрішньо переміщених медичних працівників. Серед них: 1 758 лікарів, 1 170 фахівців (медичні сестри/брати, акушерки, фельдшери, асистенти фармацевти), 608 технічних працівників", - наголосили в МОЗ.

Найбільше працевлаштованих медиків-переселенців - на Дніпропетровщині - 460, Полтавщині - 318 та Львівщині - 312 людей.

"Найбільша кількість лікарів та інших фахівців у сфері охорони здоров’я зареєстрована на Львівщині - 290, на Дніпропетровщині - 155 та на Полтавщині - 125 осіб. Найбільше працевлаштованих медичних сестер та інших фахівців у сфері охорони здоров’я зареєстровано у Дніпропетровській області - 226, Харківській області - 142 та Полтавській області - 139 осіб", - зауважили в міністерстві.

МОЗ збирає й узагальнює інформацію щодо кадрових потреб у медичних закладах через систему MedData.

"Щотижня відповідальні особи закладів охорони здоров’я подають до цієї системи оновлену інформацію щодо кількості внутрішньо переміщених медиків із розподілом їх за професійними групами (професіонали, фахівці, технічні працівники) та формою трудових відносин із закладом охорони здоров’я, як-от: зараховані на основне місце роботи; зараховані за сумісництвом; виконують професійні обов’язки поза основним місцем роботи, але табелюються за основним місцем роботи", - пояснили у відомстві.

Інформацію щодо наявності вакансій передають до департаментів охорони здоров’я ОВА. А ті повідомляють про них медикам-переселенцям, координують працевлаштування цих людей у певних регіонах.

"Важливо, що порядок влаштування на роботу в інший заклад охорони здоров’я для внутрішньо переміщених медичних працівників такий самий, як і в разі звичайного працевлаштування. Медики подають стандартний пакет документів", - зазначили в МОЗ.

7 червня в МОЗ повідомили, що орієнтовна вартість відновлення зруйнованої росіянами медичної інфраструктури в Україні становить понад 34 млрд грн.

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