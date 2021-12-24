Понад 980 тисяч: у світі зареєстрували рекордну кількість випадків COVID-19 за добу
Минулої доби, 23 грудня, у світі була зафіксована рекордна кількість хворих на коронавірус: 980 299
Про це повідомляє сайт Worldometer.
За вчорашню добу, 23 грудня, було зафіксовано 980 299 нових випадків зараження COVID-19. Це найвищий показник від початку пандемії.
Найбільше нових випадків зареєстровано у США (267 269), Великій Британії (119 789), Франції (91 608), Іспанії (79 912), Італії (44 595), Німеччині (39 196) та Росії (25 667). Україна опинилася на 20 місці в списку з 7 312 хворими на коронавірус.
Всього за весь час пандемії у світі зафіксували 278 656 140 заражень вірусом. З них 5 403 596 пацієнтів загинули, і 249 432 250 - одужали.
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