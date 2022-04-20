Днями Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети, кевларові шоломи, автівки, медзасоби, генератори та "секретні штучки, які дозволяють точніше бити ворога".





"Ми зараз знаходимося на Півдні. На Півдні Путін має величезні плани прорубати коридор між окупованим Донбасом і окупованим Кримом. На цьому не зупинитися, піти далі – Миколаїв, Херсон, Одеса, Придністров’я. Позбавити Україну виходу до моря. І в такий спосіб розшматувати Україну і реалізувати той проект, який він намагався реалізувати з 2014 по 2019 рік – створити "Малоросію", "Новоросію". Ніяк заспокоїтися не може", – розповів він.





Порошенко підкреслив: "Ми це не дали зробити в 2014-2019 роках і точно не дамо це зробити зараз".



Сьогодні військовим привезли більше півтисячі бронежилетів. А також необхідні засоби для облаштування побуту, інструменти та продукти харчування. "Я думаю, ви все самі бачите: від смаколиків, від броніків до тушонки, від генераторів до холодильників, від пральних машин до плівок, кабелів і ламп. Унікальні, до речі, бойлери, які робляться в Україні за французькою технологією", – розповів Порошенко.



"Тут і мотопомпи для відкачування води, і троси, генератори бензинові, дизельні. Газові балони, де можна буде підготувати собі їжу. Робимо все можливе, щоб створити необхідні умови", – наголосив він.

Для облаштування позицій на передову також передали інструменти, лопати, кирки, будівельні матеріали, баки для води.



"Ми дуже добре підготувалися і зробимо все можливе для того, щоб допомогти українському воїну. Бо нічого важливішого зараз для нас українців не існує – зробити все для нашої перемоги. Ми переможемо", – сказав Порошенко.

Він наголосив на важливості єдності українського суспільства, яка є головною силою у боротьбі з російською армією.





"Я хочу перш за все подякувати українським воїнам. Подякувати волонтерам, які забезпечують ефективні можливості захисту. Подякувати всім українцям за те, що вони своєю єдністю дивують світ і руйнують плани путіна. Разом ми точно Путіна подолаємо", – наголосив він.

За словами Порошенка, настрій українських воїнів "дуже не сподобається путіну і рашистам – їх будуть відправляти слідом за російським кораблем".



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