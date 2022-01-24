Понад п'ять тисяч ДТП у стані алкогольного сп'яніння: у МВС підбили "підсумки" 2021 року

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook МВС України.



"У 2021 році на території країни зафіксовано та оформлено 5 019 ДТП, в яких водії керували автомобілями в стані сп’яніння, де 113 осіб загинуло та 1 072 особи травмовано", - пишуть у пресслужбі.



У МВС наголошують, що з початку 2022 року вже зафіксувано 6 567 випадки нетверезого керування транспортними засобами.



Зазначається, що у 2021 році стало знаковим прийняття Закону 1231-ІХ, яким було підвищено штрафи, посилено відповідальність, прибрано прогалини законодавства.



"Однак, потрібні й посилені інструменти контролю. Питання пунктів тверезості — місць, де зупиняють всі або більшість транспортних засобів з метою швидкої перевірки на стан сп’яніння, так само актуальне. Сподіваюсь, дискусія про їх запровадження на законодавчому рівні відновиться цього року", - підсумував перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький.



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