Понад п'ять тисяч ДТП у стані алкогольного сп'яніння: у МВС підбили "підсумки" 2021 року
У минулому році МВС зафіксували та оформили 5019 ДТП, в яких водії керували автомобілями в стані сп’яніння
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook МВС України.
"У 2021 році на території країни зафіксовано та оформлено 5 019 ДТП, в яких водії керували автомобілями в стані сп’яніння, де 113 осіб загинуло та 1 072 особи травмовано", - пишуть у пресслужбі.
У МВС наголошують, що з початку 2022 року вже зафіксувано 6 567 випадки нетверезого керування транспортними засобами.
Зазначається, що у 2021 році стало знаковим прийняття Закону 1231-ІХ, яким було підвищено штрафи, посилено відповідальність, прибрано прогалини законодавства.
"Однак, потрібні й посилені інструменти контролю. Питання пунктів тверезості — місць, де зупиняють всі або більшість транспортних засобів з метою швидкої перевірки на стан сп’яніння, так само актуальне. Сподіваюсь, дискусія про їх запровадження на законодавчому рівні відновиться цього року", - підсумував перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький.
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