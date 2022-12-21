Понад усе вірив в український Крим: Порошенко висловив співчуття родині Геннадія Афанасьєва, який загинув у бою на Луганщині
Петро Порошенко висловив співчуття рідним колишнього політв'язня Росії Геннадія Афанасьєва, який загинув на східному фронті
Про це Порошенко написав у Facebook.
"Втрачати важко. Особливо важко втрачати своїх, тих, за кого боровся і разом з ким боровся за Україну. Загинув Гена, Геннадій Афанасьєв. Я передивляюся спільні фото, і здається, минула лише мить від того часу, коли я міг потиснути руку йому, щойно звільненому з російських застінків. Це відчуття не передати словами", - написав Петро Порошенко.
"Геннадій мав важку долю - пережив ув'язнення, полон, тортури. І не зламався, понад усе вірив, що його рідний Крим знову стане українським. Боровся за це на міжнародних майданчиках. А коли скажений лідер росіян розпочав повномасштабне вторгнення, взяв у руки зброю, вступивши добровольцем у ТрО. Героїчно захищав Київський аеропорт. Далі у складі 130 батальйону ТрО 241 бригади брав участь у боях на Харківщині і Донеччині", - написав п'ятий президент.
"Загинув у бою під Білогорівкою на Луганщині. У Гени лишилися маленька донечка і дружина. Важко підібрати правильні слова. Мої співчуття рідним", - написав Петро Порошенко.
- Раніше повідомлялося, що на фронті загинув бранець Кремля кримський активіст Геннадій Афанасьєв, який захищав Україну зі зброєю.
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