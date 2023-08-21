Попит на електроенергію 20 серпня став рекордним для вихідного: ситуація в енергосистемі
20 серпня в Україні було зафіксовано максимум споживання електроенергії у вихідний день. Це було пов'язано з аномально високою температурою повітря
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"На вихідних попит на електроенергію побив черговий рекорд. Учора, 20 серпня, був зафіксований максимум споживання у вихідний день. Він був на 0,3% більший за попередній рекордний показник в суботу, 5 серпня", - ідеться в повідомленні.
"Загалом на вихідних споживання було, як і температура, аномально високим: в суботу, 19 серпня, рівень споживання був вище на 5%, ніж у попередню суботу 12 серпня, а вчорашній показник перевищили минулу неділю на 10%", - додали в компанії.
Унаслідок ворожих обстрілів є нові пошкодження у мережах на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Херсонщині та у Запорізькій області. Ремонтні роботи відбуваються після дозволу військових, зазначили в Укренерго.
Водночас через погодні умови знеструмлено 18 населених пунктів у Чернігівській області.
З аварійного ремонту в роботу повернувся один із блоків теплоелектростанцій, але ремонтні роботи ще тривають на інших блоках.
На понеділок заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови. Експорту не буде.
- Минулого тижня Україна два дні поспіль брала аварійну допомогу з енергосистем Румунії та Польщі, бо генерація не могла покрити потреби споживачів.
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