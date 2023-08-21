Попит на електроенергію 20 серпня став рекордним для вихідного: ситуація в енергосистемі

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"На вихідних попит на електроенергію побив черговий рекорд. Учора, 20 серпня, був зафіксований максимум споживання у вихідний день. Він був на 0,3% більший за попередній рекордний показник в суботу, 5 серпня", - ідеться в повідомленні.

"Загалом на вихідних споживання було, як і температура, аномально високим: в суботу, 19 серпня, рівень споживання був вище на 5%, ніж у попередню суботу 12 серпня, а вчорашній показник перевищили минулу неділю на 10%", - додали в компанії.

Унаслідок ворожих обстрілів є нові пошкодження у мережах на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Херсонщині та у Запорізькій області. Ремонтні роботи відбуваються після дозволу військових, зазначили в Укренерго.

Водночас через погодні умови знеструмлено 18 населених пунктів у Чернігівській області.

З аварійного ремонту в роботу повернувся один із блоків теплоелектростанцій, але ремонтні роботи ще тривають на інших блоках.

На понеділок заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови. Експорту не буде.