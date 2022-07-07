Попит на електрокари зростає: в червні українці зареєстрували понад 1 тис. таких авто
Українці в червні зареєстрували на 65% більше електромобілів, ніж у червні-2021
Про це повідомив Укравтопром у телеграмі.
За його даними, в червні українськи номерні знаки отримали 1055 автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), з них легкових - 958 шт. і 97 комерційних.
"Відносно червня минулого року реєстрації легкових електромобілів збільшились на 65%, а комерційних у 2,4 раза. В реєстраціях легкових електромобілів частка нових склала 14% проти 10% роком раніше. У комерційному сегменті, як і торік, тільки два автомобіля були новими", - зазначила профільна асоціація.
Лідером ринку повністю електричних авто знову став Nissan Leaf - 196 реєстрацій. Другим за популярністю став Volkswagen ID.4 з результатом - 72 авто. На третьому місці Volkswagen е-Golf – 70 шт. Четверта за популярністю модель - TESLA Model 3 – 58 шт.
Також в ТОП-5 червня потрапила Renault Zoe, в активі якої 57 зареєстрованих авто.
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