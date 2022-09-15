Поповнювали запаси "хоробрості": на Харківщині в одному з райвідділів поліції окупанти варили самогон
На Харківщині російські окупанти обирали собі за штаб будівлі місцевої поліції, а в одному з районних відділів влаштували самогоноваріння
Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у фейсбуці.
"Військові РФ часто обирали собі за штаб будівлі місцевої поліції. Скільки сил ми свого часу доклали, щоб привести ці приміщення до ладу. І от повна розруха, розібрані службові авто у дворах. А в одному із райвідділів ми навіть самогонний апарат знайшли. Певно, "другій армії світу" потрібно було поповнювати запаси "хоробрості". Пропаганда вже не справляється", - пише Клименко.
Зазначається, що зараз на деокупованих територіях Харківщини щодня працюють близько 1000 поліцейських.
"Залучаємо також зведені загони Національна поліція України з різних регіонів держави. Лише на документування воєнних злочинів залучають понад 20 спеціалізованих слідчо-оперативних груп з пересувними криміналістичними лабораторіями. Велике навантаження і на наших вибухотехніків, які обстежують звільнені території. На жаль, 4 поліцейських саперів уже отримали тяжкі поранення під час розмінування", - йдеться у повідомленні.
- Після деокупації Харківської області СБУ викрили та затримали 16 колаборантів, які підтримували російських окупантів і добровільно погодилися обійняти керівні посади у псевдооргані влади.
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