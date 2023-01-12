Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Попри атаки ворога на Бахмутському напрямку, загрози оточення немає, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
Ексклюзив

Попри атаки ворога на Бахмутському напрямку, загрози оточення немає, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко

12 січня, 2023 четвер
15:08
війна з Росією

Офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко зазначив, що на Сході країни триває важка позиційна війна

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Сході тривають важкі бої. Війна на Бахмутському напрямку має інтенсивний, жорсткий характер. Ворог постійно намагається здійснити штурмові дії та веде артилерійський вогонь. Попри те, що ворог намагається кожного дня наступати та атакувати, українська оборона стоїть міцно, фронт тримається", - підкреслив Іллєнко.

Офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії також додав, що всі підрозділи ЗСУ виконують завдання.

"Немає ніяких загроз оточень та критичних ситуацій. Хоча ситуація, звичайно, дуже важка. Ворог зазнає величезних втрат. Хочу відзначити героїзм українських захисників, які мужньо виконують свій обов‘язок. Триває важка позиційна війна", - наголосив Іллєнко.

  • Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Соледара Донецької області, порівнявши, як виглядало місто у серпні 2022 року та зараз, у 2023-му
  • У Росії склалася практика відправки поранених військовослужбовців у зону бойових дій без рішення військово-лікарської комісії
  • У Криму оголошено набір найманців до новостворених ПВК "Щит" та "Русич"

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Військові новини
втрати окупантів
Соледар
Читайте також:
Автор Віктор Бобиренко
11 січня, 2023 середа
Роль Фаріон — показувати запеклу зневагу. Роз'єднувати
окупанти
11 січня, 2023 середа
Окупанти не приховують своїх планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
Олександр Усик
10 січня, 2023 вiвторок
IBF змінила рішення щодо обов'язкового захисту титулу Усиком
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.65
  • EUR
    Купівля 41.81
    Продаж 42.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
12 січня
15:21
Дмитро Пєсков
У Кремлі підтримали ідею підвищити призовний вік росіян до 30 років
15:08
Ексклюзив
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Російські ДРГ періодично переправляються на правий берег Херсонщини, - заступник мера Херсона Головня
15:08
Білогорівка та Попасне взагалі перестали існувати, - Гайдай про тисячі прильотів, розбиті критичну інфраструктуру та електричні підстанції
15:00
Оновлено
санкції проти РФ
ЗМІ повідомили про нібито прохання Києва не карати Білорусь санкціями ЄС, у Єврокомісії відповіли
14:58
Литва прапор
Литва залучила додаткові 10 млн євро на розміщення українських біженців
14:57
Ексклюзив
До кінця весни - початку літа ми маємо вікно можливостей деокупувати території України у кордонах 1991 року, - військовий експерт Світан
14:49
обмін полоненими
У всіх регіонах України планують відкрити центри для реабілітації військовополонених, - Міністерство оборони
14:39
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
Окупанти на Луганщині вдягають форму ЗСУ: загарбники готують провокації
14:23
Посол в Анкарі, Василь Бондар
Глобальний саміт миру пройде 24 лютого в Нью-Йорку, - посол України в Анкарі
14:21
Leopard 2
Польща тиснутиме на інші країни щодо передачі Україні танків Leopard, – речник уряду
14:12
Олексій Данілов
"ЗСУ нищать їх, як шинкують капусту. Питання, на скільки вистачить їхнього божевілля", - Данілов про тактику росіян
14:05
OPINION
Віктор Бобиренко
Казус Поворознюка: Це в Офісі президента так жартують
14:00
Ексклюзив
Літак російської авіакомпанії "Волга-Днепр"
Жодна пристойна країна не пускає російські цивільні літаки у своє небо, - експерт з авіації Романенко
13:59
Львів вечірній, світло, ліхтар
У Кам'янському на Дніпропетровщині з метою економії повністю вимкнуть вуличне освітлення
13:46
Деокупована Трифонівська сонячна електростанція включилася в енергозабезпечення Херсонщини, – ДТЕК
13:44
окупанти орки
Війська РФ з мінометів гатили по прикордонню Чернігівщини, - ОК "Північ"
13:43
окупанти, орки
У РФ військових з простреленими легенями і осколками повертають на фронт без дозволу лікаря, - росЗМІ
13:40
Танк Challenger 2
Лондон має надати Україні до 50 танків, щоб з них була користь, - ексглава Генштабу Британії Даннатт
13:40
підводний човен рф
Зафіксовано підводний човен РФ споряджений чотирма "Калібрами" на бойовому чергуванні в Чорному морі, - Гуменюк
13:36
Ексклюзив
ЗСУ
Під Кремінною атаки ворога успіху не мають, - речник Східного угрупування військ Череватий
13:30
коронавірус
У Росії зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму "Омікрон"
13:27
Направлення
Доступне лікування за кордоном: у ЦГЗ розповіли про можливості для українських біженців
13:23
Напис анонімної активістки поблизу храму Христа Спасителя в Москві
У Москві біля Храму Христа Спасителя з'явився напис "Гундяй, не убий?"
13:15
Ексклюзив
Єдині новини
Через прогалини марафону "Єдиних новин" у понад 50% українців джерелом інформації є телеграм-канали, - голова Комітету виборців Кошель
13:12
опалення
У Нафтогазі заявили, що відновили вже 55% пошкоджених окупантами об'єктів інфраструктури
12:57
Енергодар, ЗАЕС
Окупанти в Енергодарі розселяють по квартирах місцевих мешканців російських енергетиків, - ЦНС
12:57
російські автомобільні номери
Маляр: На тимчасово окупованих територіях України почали видавати російські автомобільні номери
12:49
Адам Деліхманов
Командував кадирівцями під час штурму "Азовсталі": СБУ оголосила про підозру депутату держдуми РФ
12:39
відключення електроенергії
Критичну інфраструктуру Ірпеня перевели на генератори: мер назвав причину
12:25
Олексій Громов
РФ планує окупувати всю Донеччину, аби потім узятись за Запорізьку область, – Громов
12:20
Ганна Маляр
Командування ЗС РФ посилює угруповання військ на території України, - Маляр
12:09
OPINION
Вадим Денисенко
Повернення блудного генерала Герасимова
12:05
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Справа проти мене є замовною, хочуть забрати мій бізнес, – Костянтин Жеваго 
12:01
Ексклюзив
російський літак винищувач
Країни Азії відмовляються від контрактів по закупівлі військових літаків РФ, які майже весь час стоять у ремонтах, - експерт з авіації Романенко
11:56
Ексклюзив
Соледар
В районі Соледара точаться бої, ворогу завдаються максимальні ураження, - речник Східного угрупування військ Череватий
11:48
Ганна Маляр
Маляр: Міністерство оборони забезпечило всі основні потреби захисників, визначені Генштабом
11:43
Олаф Шольц
Британські танки для України не змінять позицію Шольца, вона залежить від Байдена, - Politico
11:34
Секретар РНБО України Олексій Данілов
Данілов анонсував новину не тільки про поставку танків, а "ще багато чого"
11:33
Світло
Укренерго: в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, у 9 областях перевищені ліміти споживання
11:12
У "Євросолідарності" обурені блокуванням участі Петра Порошенка в делегації ПАРЄ: це руйнує внутрішню єдність і ганьбить Україну
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV