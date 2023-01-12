Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Сході тривають важкі бої. Війна на Бахмутському напрямку має інтенсивний, жорсткий характер. Ворог постійно намагається здійснити штурмові дії та веде артилерійський вогонь. Попри те, що ворог намагається кожного дня наступати та атакувати, українська оборона стоїть міцно, фронт тримається", - підкреслив Іллєнко.

Офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії також додав, що всі підрозділи ЗСУ виконують завдання.

"Немає ніяких загроз оточень та критичних ситуацій. Хоча ситуація, звичайно, дуже важка. Ворог зазнає величезних втрат. Хочу відзначити героїзм українських захисників, які мужньо виконують свій обов‘язок. Триває важка позиційна війна", - наголосив Іллєнко.

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