У РФ військових з простреленими легенями і осколками повертають на фронт без дозволу лікаря, - росЗМІ
У Росії склалася практика відправки поранених військовослужбовців у зону бойових дій без рішення військово-лікарської комісії
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на відповідального секретаря Союзу комітетів солдатських матерів Валентину Мельникову.
"На фронт повертають військових з осколками в кінцівках і простреленими легенями. За оцінкою юристів і правозахисників, це суперечить закону"., - йдеться в повідомленні.
За словами Мельникової, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну командири частин часто відправляють військовослужбовців після госпіталю на фронт, минаючи військово-лікарську комісію, яка присвоює категорії придатності до служби.
Ця комісія може винести висновок про тимчасову або повну непридатність. Але поранені її не проходять.
- Українські лікарі відмовляються працювати з росіянами на тимчасово окупованих територіях, тому Росія змушена звозити на окуповані території своїх лікарів.
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