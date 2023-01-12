У РФ військових з простреленими легенями і осколками повертають на фронт без дозволу лікаря, - росЗМІ

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на відповідального секретаря Союзу комітетів солдатських матерів Валентину Мельникову.

"На фронт повертають військових з осколками в кінцівках і простреленими легенями. За оцінкою юристів і правозахисників, це суперечить закону"., - йдеться в повідомленні.

За словами Мельникової, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну командири частин часто відправляють військовослужбовців після госпіталю на фронт, минаючи військово-лікарську комісію, яка присвоює категорії придатності до служби.

Ця комісія може винести висновок про тимчасову або повну непридатність. Але поранені її не проходять.

Українські лікарі відмовляються працювати з росіянами на тимчасово окупованих територіях, тому Росія змушена звозити на окуповані території своїх лікарів.

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