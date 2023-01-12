Знімки компанія оприлюднила у twitter.

Через постійні російські обстріли в Соледарі не залишилося жодної вцілілої будівлі, більшість житлових будинків та шкіл повністю зруйновані. Як змінилося місто за останні пʼять місяців можна побачити на серії знімків, зроблених 1 серпня 2022 та 10 січня 2023 року.

"Супутникові знімки демонструють будинки, школи та будівлі, які були зруйновані в результаті боїв і артилерійських перестрілок, які тривають місяцями", - йдеться в повідомленні.

Також у Maxar показали вирви від снарядів на полях і вздовж доріг у Бахмуті та навколо нього. Знімок зроблений 7 січня 2023 року.

До цього компанія опублікувала супутникові знімки Бахмута, порівнявши, як виглядала околиця міста 1 серпні 2022 року та як 4 січня 2023 року.

10 січня ворог намагався з трьох боків атакувати Соледар, про це в ефірі Еспресо говорив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Того ж дня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що росіяни впродовж доби 86 разів вдарили по Соледару з артилерії.

В Інституті вивчення війни казали, що російські війська не захопили весь Соледар, попри кілька неправдивих заяв про те, що місто впало і що Бахмут знаходиться під загрозою неминучого оточення. А навіть можливе захоплення Соледара не означатиме, що Бахмут опиниться в оточенні.

У ранковому зведенні 11 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка - Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку обстріли фіксувалися у районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області.

Також 11 січня речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий заперечив заяви росіян, що Соледар перебуває під контролем РФ.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив: бої українських захисників за Бахмут та Соледар на Донеччині свідчать про те, наскільки важливо посилити військову допомогу Україні.

Пообіді того ж дня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у в місті Соледар російські війська намагаються прорвати оборону, тривають важкі бої.

У США станом на вечір середи, 11 січня, не мали підтверджень повідомлень, поширених росіянами, про начебто захоплення українського міста Соледар.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb