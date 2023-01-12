Maxar поширила нові супутникові знімки розбомблених Соледара та Бахмута
Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Соледара Донецької області, порівнявши, як виглядало місто у серпні 2022 року та зараз, у 2023-му
Знімки компанія оприлюднила у twitter.
Через постійні російські обстріли в Соледарі не залишилося жодної вцілілої будівлі, більшість житлових будинків та шкіл повністю зруйновані. Як змінилося місто за останні пʼять місяців можна побачити на серії знімків, зроблених 1 серпня 2022 та 10 січня 2023 року.
"Супутникові знімки демонструють будинки, школи та будівлі, які були зруйновані в результаті боїв і артилерійських перестрілок, які тривають місяцями", - йдеться в повідомленні.
Також у Maxar показали вирви від снарядів на полях і вздовж доріг у Бахмуті та навколо нього. Знімок зроблений 7 січня 2023 року.
До цього компанія опублікувала супутникові знімки Бахмута, порівнявши, як виглядала околиця міста 1 серпні 2022 року та як 4 січня 2023 року.
- 10 січня ворог намагався з трьох боків атакувати Соледар, про це в ефірі Еспресо говорив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.
- Того ж дня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що росіяни впродовж доби 86 разів вдарили по Соледару з артилерії.
- В Інституті вивчення війни казали, що російські війська не захопили весь Соледар, попри кілька неправдивих заяв про те, що місто впало і що Бахмут знаходиться під загрозою неминучого оточення. А навіть можливе захоплення Соледара не означатиме, що Бахмут опиниться в оточенні.
- У ранковому зведенні 11 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка - Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку обстріли фіксувалися у районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області.
- Також 11 січня речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий заперечив заяви росіян, що Соледар перебуває під контролем РФ.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив: бої українських захисників за Бахмут та Соледар на Донеччині свідчать про те, наскільки важливо посилити військову допомогу Україні.
- Пообіді того ж дня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у в місті Соледар російські війська намагаються прорвати оборону, тривають важкі бої.
- У США станом на вечір середи, 11 січня, не мали підтверджень повідомлень, поширених росіянами, про начебто захоплення українського міста Соледар.
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