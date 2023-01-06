Про це повідомляється на сторінці Maxar в twitter.

"Місто є центром інтенсивних боїв між російськими та українськими силами протягом останніх 6 місяців, і зображення показують значні пошкодження будівель та інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що перше фото зроблене 1 серпня 2022 року.

А друге зображення показує руйнування будівель та інфраструктури станом на 4 січня цього року.

Раніше у WSJ припускали, що РФ могла перекинути основні наступальні сили з Бахмута на Соледар.

А голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко повідомив, що внаслідок військових дій Бахмут на понад 60% зруйнований.

За 4 січня у Бахмуті армія РФ убила двох мирних жителів, одного поранила.

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