Maxar показав на супутникових знімках розбомблений Бахмут
Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Бахмута, порівнявши, як виглядала околиця міста 1 серпні 2022 року та як 4 січня 2023 року
Про це повідомляється на сторінці Maxar в twitter.
"Місто є центром інтенсивних боїв між російськими та українськими силами протягом останніх 6 місяців, і зображення показують значні пошкодження будівель та інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що перше фото зроблене 1 серпня 2022 року.
А друге зображення показує руйнування будівель та інфраструктури станом на 4 січня цього року.
- Раніше у WSJ припускали, що РФ могла перекинути основні наступальні сили з Бахмута на Соледар.
- А голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко повідомив, що внаслідок військових дій Бахмут на понад 60% зруйнований.
- За 4 січня у Бахмуті армія РФ убила двох мирних жителів, одного поранила.
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