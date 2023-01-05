У Бахмуті за добу армія РФ убила двох мирних жителів, одного поранила

Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

У Бахмуті 4 січня росіяни вбили двох мирних жителів. Ці жінки загинули внаслідок влучань осколків снаряда. Ще одна людина отримала поранення.

Також у Кураховому та Соледарі є ще по одному постраждалому українцю.

Загалом за час повномасштабної війни РФ в Україні на Донеччині загинуло 1289 людей, ще 2813 зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Нині точну кількість жертв у тимчасово окупованому місті Маріуполь та у Волновасі встановити неможливо.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний", - наголосив голова ОВА.

3 січня окупанти гатили по Донецькій області: у Кураховому снаряд влучив у житловий будинок, у Костянтинівці під вогнем опинилася промислова зона, у Бахмуті - історична будівля.

Голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко повідомив, що внаслідок військових дій Бахмут на понад 60% зруйнований.

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