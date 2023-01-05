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Очільник Донецької ОВА розповів про масштаби руйнувань у Бахмуті

5 січня, 2023 четвер
04:11
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Голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко повідомив, що внаслідок військових дій Бахмут на понад 60% зруйнований

Про це Павло Кириленко розповів в ефірі телемарафону.

"Ворога відкинули на його попередні позиції, тобто за межі міста…Наші захисники мужньо боронять Бахмут і не дають ворогу просуватися", - зазначив чиновник.

Він додав, що від цього страждає саме місто, яке зруйноване більш ніж на 60%.

"Постійні обстріли тривають. Так, сьогодні (4 січня – ред.) в результаті артилерійського обстрілу в місті Бахмуті дві цивільних особи – дві жінки – загинули", - повідомив Кириленко.

  • Нагадаємо, WSJ припускає, що РФ могла перекинути основні наступальні сили з Бахмута на Соледар.

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Донеччина
Бахмут
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