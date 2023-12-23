Попри декларацію Папи Римського: в УГКЦ заявили, що не благословлятимуть одностатеві пари

Про це йдеться на сайті УГКЦ.

"Декларація трактує пасторальний сенс благословень у Латинській Церкві, а не у Східних Католицьких Церквах. Вона не розглядає питання католицької віри чи моралі, у ній не подаються жодні приписи Кодексу канонів для Східних Церков та не згадуються східні християни. Отже, на підставі кан. 1492 ККСЦ ця Декларація стосується суто Латинської Церкви і не має правової сили для вірних Української Греко-Католицької Церкви", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що поняття "благословення" означає схвалення, дозвіл чи навіть наказ щодо певного виду вчинків, тому благословення священника "в жодному разі не може суперечити вченню Католицької Церкви про сім’ю як вірний, нерозривний і плідний союз любові між чоловіком та жінкою".

Очільник УГКЦ вважає, що церква має уникати "двозначних жестів, висловлювань і понять, які б викривлювали чи спотворювали Боже слово та вчення церкви".