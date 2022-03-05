Попри домовленості з Червоним Хрестом, Росія обстріляла Волноваху. Евакуацію зірвано, - Верещук

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, - інформує Еспресо.TV.

"О 11:45 Російська Федерація почала обстріл міста Волноваха з важкого озброєння", - заявив Верещук.

За словами міністра, російські окупанти порушили домовленості навіть при посередництві Червоного Хреста.

Водночас бої у напрямку Маріуполь-Запоріжжя також унеможливлюють рух колони з евакуйованими мирними жителями.

"Також звертаємося до Російської Федерації дати можливість з міста Дніпро та міста Запоріжжя направити гуманітарні вантажі, особливо які складаються з медикаментів: інсуліну й так далі, а також харчових продуктів", - додала Верещук.

Нагадаємо, Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова заявляла, що під час евакуації з Волновахи мали вивезти 15 тис. людей.

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