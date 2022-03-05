Попри домовленості з Червоним Хрестом, Росія обстріляла Волноваху. Евакуацію зірвано, - Верещук
Російські окупанти відкрили вогонь по Волновасі. Це унеможливлює евакуацію мирного населення.
Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, - інформує Еспресо.TV.
"О 11:45 Російська Федерація почала обстріл міста Волноваха з важкого озброєння", - заявив Верещук.
За словами міністра, російські окупанти порушили домовленості навіть при посередництві Червоного Хреста.
Водночас бої у напрямку Маріуполь-Запоріжжя також унеможливлюють рух колони з евакуйованими мирними жителями.
"Також звертаємося до Російської Федерації дати можливість з міста Дніпро та міста Запоріжжя направити гуманітарні вантажі, особливо які складаються з медикаментів: інсуліну й так далі, а також харчових продуктів", - додала Верещук.
- Нагадаємо, Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова заявляла, що під час евакуації з Волновахи мали вивезти 15 тис. людей.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.57
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе