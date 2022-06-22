Про це Павлюк заявив у інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, наразі найбільшою загрозою для столиці є завдання противником ракетних ударів по критичних об’єктах державного управління, військової та цивільної інфраструктури.

"Маємо цьому багато прикладів. Проте довкола Києва створено достатньо ефективну та ешелоновану систему ППО, яка в цілому здатна захистити місто від засобів повітряного нападу та постійно вдосконалюється. Однак імовірність прориву зони ППО у разі масованого ракетного удару все ж таки існує. Тому закликаю всіх киян та гостей столиці не втрачати пильність та вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги", - сказав Павлюк.

17 червня радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов розповів, що у столиці є системи протиповітряної оборони міжнародного зразка, оснащені штучним інтелектом, які можуть працювати на випередження.

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