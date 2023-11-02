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Попри повномасштабну війну: Україна піднялася на 13 позицій у світовому рейтингу демократій

2 листопада, 2023 четвер
15:09
Суспільство прапор України

За даними Міжнародного інституту демократії та допомоги в проведенні виборів (IDEA), Україна 2022 року показала значний прогрес у розвитку демократії і піднялася на 73-є місце у Світовому рейтингу

Про це інформує доповідь IDEA.

Аналітичний центр зазначив, що цей тренд слід розглядати на тлі кризи якості життя, зміни клімату та агресії Росії проти України 2022 року, які створюють великі виклики для багатьох обраних лідерів.

Європа залишається регіоном з найвищим рівнем демократії у світі, але в деяких усталених демократіях, таких як Австрія, Угорщина, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія та Великобританія, спостерігається значне погіршення окремих показників демократичної динаміки.

У ньому також сказано, що Азербайджан, Білорусь, Росія та Туреччина опинилися в аутсайдерах Європи, їхні показники значно нижче від європейського середнього за багатьма показниками демократії.

IDEA заявив, що багато країн Америки успішно провели вибори, яким можна довіряти, і продовжують демонструвати середньостатистичні показники по всіх категоріях демократії, хоча таким країнам як Сальвадор і Гватемала, останнім часом довелося пережити різке зниження показників.

Водночас у аналітичному центрі заявили, що було й "зелене листя" з надзвичайно високим розмахом політичної участі та скороченням корупції, особливо в Африці.

Документ показує, що Данія, Норвегія та Швейцарія займають перші три місця в рейтингу демократії серед 173 країн світу. Росія опустилася на три позиції й опинилася на 136-му місці. Китай посідає найнижче місце разом з іншими країнами.

Що відомо про IDEA

Міжнародний інститут демократії та допомоги у проведенні виборів базує свої індекси глобального стану демократії на понад 100 змінних і застосовує чотири головні категорії – представництво, права, верховенство закону та участь – для оцінки показників.

IDEA, яка має свою штаб-квартиру в Стокгольмі, відзначає, що половина країн світу зазнає демократичного регресу, який проявляється в недоліках виборчого процесу та обмеженні прав, таких як свобода слова і зібрань

За його даними, 2022 рік став шостим роком поспіль, коли країни з втратою демократичних стандартів переважали країни з покращенням демократичних стандартів. Це є найдовшим періодом демократичного спаду від початку ведення статистики 1975 року.

Повідомляється, що демократія зазнає кризи через погіршення таких засад як вибори, парламенти та незалежні суди, що мають забезпечувати верховенство закону та відповідальність політиків.

  • Новітня історія об’єднаної Європи, яка постала з попелу Другої світової війни, формувалася на основі свободи, демократії та рівності всіх перед законом, і зараз Україна вписує нову сторінку в цю історію Європи, сказала Урсула фон дер Ляєн.
Світ
Україна
політика
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