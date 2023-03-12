Попри протести, сенат Франції схвалив підвищення пенсійного віку

Про це пише Reuters.

"За" проголосувало 195 сенаторів, "проти" - 112. Після прийняття законопроєкту сенатом, його мають розглянути представники нижньої та верхньої палати. Зазначається, що розгляд заплановано на середу. Якщо комітет погодить текст, остаточне голосування в обох палатах відбудеться в четвер.

Видання наголошує, що сенат прийняв законопроєкт попри протести, що тривають вже сьомий день. На цю середу заплановано додатковий день загальнонаціональних страйків і протестів.