Попри протести, сенат Франції схвалив підвищення пенсійного віку
У суботу, 11 березня, сенат Франції, попри тижневі протести ухвалив реформу, згідно з якою пенсійний вік підвищується з 62 до 64 років
Про це пише Reuters.
"За" проголосувало 195 сенаторів, "проти" - 112. Після прийняття законопроєкту сенатом, його мають розглянути представники нижньої та верхньої палати. Зазначається, що розгляд заплановано на середу. Якщо комітет погодить текст, остаточне голосування в обох палатах відбудеться в четвер.
Видання наголошує, що сенат прийняв законопроєкт попри протести, що тривають вже сьомий день. На цю середу заплановано додатковий день загальнонаціональних страйків і протестів.
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