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Попри санкції, Росія заробляє на енергоносіях більше, ніж до війни з Україною, - Держдеп

9 червня, 2022 четвер
22:14
Економіка нафта ембарго санкції

На сьогодні Російська Федерація заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну

Про це повідомляє Reuters.

Як заявив старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн, зростання цін на енергоносії на світовому ринку компенсує санкції Заходу.

"Я не можу цього заперечувати", - відповів він на питання підкомітету Сенату по Європі і співпраці в галузі регіональної безпеки про те, чи заробляє Росія зараз більше на продажу сирої нафти і газу, ніж до початку війни.

Видання пише, що США і ЄС домовилися про заборону імпорту російської нафти. Ці кроки негативно позначилися на її продажу, проте призвели до зростання світових цін. За словами Хохштайна, зростання попиту на нафту після пандемії COVID-19 виявився набагато вище, ніж будь-хто передбачав.

У той же час Росія наростила продажі нафти Індії та Китаю. Хохштайн також високо оцінив санкції ЄС на страхування танкерів з російською нафтою.

"Ми хотіли б подивитися, як ми можемо використати ці санкції, щоб вплинути на більш широкий ринок за межами США і Європи, щоб... ніхто не наживався", - додав він.

  • Відзначимо, що США та країни-партнери обговорюють можливість встановлення максимальної ціни на нафту, що закуповується у Росії.

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санкції проти Росії
США
ембарго на постачання нафти
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