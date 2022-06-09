Країни G7 думають про встановлення максимальної ціни на російську нафту
США та країни-партнери обговорюють можливість встановлення максимальної ціни на нафту, що закуповується у Росії. Про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван
Повідомляє Tass.
Речник пояснив, що так хочуть зменшити прибутки Росії. Він зазначив, що переговори з питань енергетики йдуть по багатьох каналах.
"Одним із каналів є G7 Sherpas.Так що подивимося, прогресу якого роду ми досягнемо в цілому з питання енергетики та численних варіантів дій, які можуть бути доступні для нас як для G7 протягом наступних трьох тижнів, з метою скорочення прибутків Росії", – зазначив представник Білого дому.
Салліван уникнув прямої відповіді на прохання уточнити, чи Сполучені Штати розраховують на досягнення домовленості на майбутньому 26-28 червня саміті "Великої сімки" в Німеччині та наскільки широкою підтримкою користується ця ідея.
- 3 червня ЄС офіційно схвалив шостий пакет санкцій проти РФ. Він включає відключення від SWIFT трьох російських банків, заборона на мовлення деяких російських телеканалів та нафтове ембарго.
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