Країни G7 думають про встановлення максимальної ціни на російську нафту

Повідомляє Tass.

Речник пояснив, що так хочуть зменшити прибутки Росії. Він зазначив, що переговори з питань енергетики йдуть по багатьох каналах.

"Одним із каналів є G7 Sherpas.Так що подивимося, прогресу якого роду ми досягнемо в цілому з питання енергетики та численних варіантів дій, які можуть бути доступні для нас як для G7 протягом наступних трьох тижнів, з метою скорочення прибутків Росії", – зазначив представник Білого дому.

Салліван уникнув прямої відповіді на прохання уточнити, чи Сполучені Штати розраховують на досягнення домовленості на майбутньому 26-28 червня саміті "Великої сімки" в Німеччині та наскільки широкою підтримкою користується ця ідея.

3 червня ЄС офіційно схвалив шостий пакет санкцій проти РФ. Він включає відключення від SWIFT трьох російських банків, заборона на мовлення деяких російських телеканалів та нафтове ембарго.

8 червня у білому домі повідомили, що президент США Джозеф Байден планує відвідати зустріч представників країн Великої сімки та НАТО, що мають відбутися наприкінці червня цього року.

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