Байден відвідає зустрічі G7 та НАТО у червні
Президент США Джозеф Байден планує відвідати зустріч представників країн Великої сімки та НАТО, що мають відбутися наприкінці червня цього року
Про це повідомили в The Hill з посиланням на заяву прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Президент та лідери Великої сімки обговорять низку найбільш актуальних глобальних питань, у тому числі непохитну підтримку Великою сімкою демократичної, суверенної та успішної України, економічну та демократичну стійкість, подолання кліматичної кризи, розвиток інфраструктури, глобальну безпеку в галузі охорони здоров'я та енергетичну кризу, спричинену агресивною війною Росії", - зазначила посадовиця.
Саміт G7 відбудеться у замку Ельмау на півдні Німеччини. Після зустрічі Великої сімки, яка також включає Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію та Велику Британію, Байден вирушить до Мадриду на зустріч НАТО.
"Лідери країн-союзників схвалять нову Стратегічну концепцію, яка спрямовуватиме трансформацію НАТО протягом наступного десятиліття, від зміцнення стримування та оборони до підвищення стійкості до транснаціональних загроз, включаючи кібернетичні та кліматичні, а також до поглиблення партнерських відносин з демократичними партнерами в Європі та Азії з метою зміцнення міжнародного порядку, заснованого на правилах", - сказала Жан-П'єр.
Як зазначає видання, Білий дім також обмірковує поїздку Байдена на Близький Схід, яка може включати візити в Ізраїль та Саудівську Аравію.
- Нагадаємо, країни G7 домовилися відмовитися від вугілля й перейти на відновлювані джерела енергії для уникнення погіршення клімату. На триденній зустрічі представників країн G7 у Берліні велику увагу приділять захисту природи та боротьбі з пластиковими відходами.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.01
Купівля 34.01Продаж 34.93
-
EUR
Купівля 35.88Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе