Байден відвідає зустрічі G7 та НАТО у червні

Про це повідомили в The Hill з посиланням на заяву прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент та лідери Великої сімки обговорять низку найбільш актуальних глобальних питань, у тому числі непохитну підтримку Великою сімкою демократичної, суверенної та успішної України, економічну та демократичну стійкість, подолання кліматичної кризи, розвиток інфраструктури, глобальну безпеку в галузі охорони здоров'я та енергетичну кризу, спричинену агресивною війною Росії", - зазначила посадовиця.

Саміт G7 відбудеться у замку Ельмау на півдні Німеччини. Після зустрічі Великої сімки, яка також включає Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію та Велику Британію, Байден вирушить до Мадриду на зустріч НАТО.

"Лідери країн-союзників схвалять нову Стратегічну концепцію, яка спрямовуватиме трансформацію НАТО протягом наступного десятиліття, від зміцнення стримування та оборони до підвищення стійкості до транснаціональних загроз, включаючи кібернетичні та кліматичні, а також до поглиблення партнерських відносин з демократичними партнерами в Європі та Азії з метою зміцнення міжнародного порядку, заснованого на правилах", - сказала Жан-П'єр.

Як зазначає видання, Білий дім також обмірковує поїздку Байдена на Близький Схід, яка може включати візити в Ізраїль та Саудівську Аравію.

Нагадаємо, країни G7 домовилися відмовитися від вугілля й перейти на відновлювані джерела енергії для уникнення погіршення клімату. На триденній зустрічі представників країн G7 у Берліні велику увагу приділять захисту природи та боротьбі з пластиковими відходами.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb