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Головна Економіка Попри санкції, Росія заробляє на торгівлі зі США $1 млрд щомісяця, - The Associated Press

Попри санкції, Росія заробляє на торгівлі зі США $1 млрд щомісяця, - The Associated Press

25 серпня, 2022 четвер
22:48
Економіка Контейнери з російським імпортом у порту Балтимора

Через пів року після вторгнення в Україну Росія постачає у Сполучені Штати товари на мільярд доларів щомісяця

Про це пише The Associated Press.

"Associated Press виявило, що понад 3600 партій деревини, металів, каучуку та інших товарів прибули до портів США з Росії відтоді, як у лютому вона почала запускати ракети та авіаудари по своєму сусіду. Це значне падіння, порівняно з тим самим періодом 2021 року, коли надійшло близько 6000 відправлень, але це все одно сягає понад 1 мільярд доларів США на місяць", - пише АР.

"Коли ми запроваджуємо санкції, це може порушити світову торгівлю. Тому наше завдання полягає в тому, щоб подумати над тим, які санкції справляють найбільший вплив, водночас дозволяючи глобальній торгівлі працювати", – сказав агентству Джим О’Браєн, який очолює Управління координації санкцій Державного департаменту США.

Експерти кажуть, що світова економіка настільки переплетена, що санкції мають бути обмежені, щоб уникнути підвищення цін на і без того нестабільному ринку.

"Хоча деякі американські імпортери шукають альтернативні матеріали в інших місцях, інші кажуть, що у них немає вибору. Що стосується імпорту деревини, то у густих березових лісах Росії вирощують настільки тверду, міцну деревину, що більшість американських дерев’яних меблів для класів і більшість домашніх підлог виготовляються з неї. Контейнери з російськими товарами — крупою, взуттям для важкої атлетики, спорядженням для майнінгу криптовалют і навіть подушками — прибувають до портів США майже щодня", - зауважують журналісти АР.

Деякі російські товари адміністрація Джо Байдена не лише не планує забороняти, а й заохочує купувати – йдеться передусім про хімічні добрива, яких з початку вторгнення РФ в Україну прибуло понад 100 партій. Енергоресурси з Росії до США досі постачаються через те, що деяким компаніям дозволили завершити чинні контракти, перш ніж відмовлятися від російських енергоносіїв.

  • 25 серпня Bloomberg повідомило, що європейські санкції проти Росії практично зупинили морський експорт вугілля з цієї країни.
  • 10 серпня в ЄС і Британії набуло чинності ембарго на вугілля з РФ. Європейське ембарго завдасть Росії приблизно €8 млрд втрат доходу на рік та вплине на майже чверть її імпорту вугілля.

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