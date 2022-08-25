Про це пише The Associated Press.

"Associated Press виявило, що понад 3600 партій деревини, металів, каучуку та інших товарів прибули до портів США з Росії відтоді, як у лютому вона почала запускати ракети та авіаудари по своєму сусіду. Це значне падіння, порівняно з тим самим періодом 2021 року, коли надійшло близько 6000 відправлень, але це все одно сягає понад 1 мільярд доларів США на місяць", - пише АР.

"Коли ми запроваджуємо санкції, це може порушити світову торгівлю. Тому наше завдання полягає в тому, щоб подумати над тим, які санкції справляють найбільший вплив, водночас дозволяючи глобальній торгівлі працювати", – сказав агентству Джим О’Браєн, який очолює Управління координації санкцій Державного департаменту США.

Експерти кажуть, що світова економіка настільки переплетена, що санкції мають бути обмежені, щоб уникнути підвищення цін на і без того нестабільному ринку.

"Хоча деякі американські імпортери шукають альтернативні матеріали в інших місцях, інші кажуть, що у них немає вибору. Що стосується імпорту деревини, то у густих березових лісах Росії вирощують настільки тверду, міцну деревину, що більшість американських дерев’яних меблів для класів і більшість домашніх підлог виготовляються з неї. Контейнери з російськими товарами — крупою, взуттям для важкої атлетики, спорядженням для майнінгу криптовалют і навіть подушками — прибувають до портів США майже щодня", - зауважують журналісти АР.

Деякі російські товари адміністрація Джо Байдена не лише не планує забороняти, а й заохочує купувати – йдеться передусім про хімічні добрива, яких з початку вторгнення РФ в Україну прибуло понад 100 партій. Енергоресурси з Росії до США досі постачаються через те, що деяким компаніям дозволили завершити чинні контракти, перш ніж відмовлятися від російських енергоносіїв.

25 серпня Bloomberg повідомило, що європейські санкції проти Росії практично зупинили морський експорт вугілля з цієї країни.

10 серпня в ЄС і Британії набуло чинності ембарго на вугілля з РФ. Європейське ембарго завдасть Росії приблизно €8 млрд втрат доходу на рік та вплине на майже чверть її імпорту вугілля.

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