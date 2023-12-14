Польська військова допомога залишиться незмінною. Колонка Сергія Згурця

Нові атаки Росії та реакція НАТО

Сьогодні ворог використав для ударів по Україні вже звичні безпілотники "Шахед" і після тривалої перерви, десь з серпня, вперше використав ракети "Кинджал" з винищувачів МіГ31К. Був приліт по Хмельницькій області. МіГи підіймалися декілька разів, було зафіксовано ще кілька повітряних цілей, їхня доля встановлюється. Про наслідки роботи "кинджалів" ми не говоримо, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Думаю, що це цілком логічно, проте з тих 42-х "шахедів" було збито 41, усі над Одеською областю і вперше ця нічна атака Росії на Україну спричинила військову реакцію з боку НАТО.

У небо над Румунією по тривозі були підняті німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon через один з "дронів-камікадзе". Пілоти встановили візуальний контроль над ціллю, утім наказу збивати цей безпілотник начебто не було і дрон вибухнув на території Румунії, десь за 6,5 км від кордону з Україною. Побачимо якою цього разу буде реакція з боку НАТО, бо це вже не вперше російські дрони порушують кордон країни Альянсу.

Сам головний російський агресор та злочинець Володимир Путін заявив сьогодні під час прямої лінії, що російське угруповання військ на території України становить вже 617 тис. осіб. Нагадаю, що раніше джерела, на які ми спиралась у переоцінках військової присутності, говорили про те, що на території України перебуває 420-450 тисяч ворожих сил.

За заявою Путіна, другої хвилі мобілізації не передбачається, оскільки військкомати щодоби проходять десь півтори тисячі росіян, які начебто готові вирушити на війну в Україну. Думаю, тут рушійні сили процесу зрозумілі - обіцяні гроші під час служби й навіть виплати в разі смерті виглядають для мешканців багатьох регіонів Російської Федерації цілком спокусливим "бізнес-проєктом", навіть за власне життя.

Про втрати армії Росії Путін, звісно, не говорив, але буквально напередодні були передані на розгляд Конгресу дані від розвідки США, де говорилося, що з початку агресії Росія втратила близько 315 тисяч окупантів, дві третини танків і десь 30% від загальної кількості бронемашин. Зараз ворог намагається компенсувати ці втрати. Проте з купівлею мертвих душ виходить простіше, а з залізом не так все добре і тому зараз він активно використовує силу для того, аби здійснювати оці наземні штурми по всіх ділянках фронту.

Досягнення Бригад наступу на фронті

За минулу добу була найбільша кількість бойових зіткнень за кілька попередніх місяців, йдеться аж про 120. Найскладнішими ділянками фронту зараз є Авдіївка, Мар'їнка та Бахмут.

Бригади наступу Національної гвардії були створені в ході підготовки Збройних Сил та Сил оборони до наступальної кампанії й відтоді набули значного бойового досвіду.

"Наші підрозділи зараз залучені до виконання задач по всій лінії фронту, починаючи від Куп'янського, Лиманського напрямків. Також діють окремі підрозділи на Бахмутському напрямку. Що стосується Авдіївського, про який зараз досить багато ми говоримо, до якого вже з першої декади жовтня прикута значна увага та зусилля ворога, то Національна гвардія залучає там підрозділи спеціального призначення. Тобто це не бригада - це підрозділи, які діють трохи по-іншому, у них інша тактика, але вона допомагає виконувати доволі специфічні задачі, точково, шляхом роботи ударних груп, спільної роботи зі Збройними Силами, з тими бригадами, які заведені на цей напрямок. Від літа наші бригади брали участь у наступальній операції на Запорізькому напрямку, зокрема на Мелітопольському", - сказав речник Нацгвардії України Руслан Музичук.

Він підкреслив, що нацгвардійці продовжують виконувати головні задачі на Запоріжжі, а саме утримання ділянок, які вдалося звільнити та закріпитись у ході літнього та осіннього наступів. Водночас з бійцями ЗСУ вони продовжують ведення наступальних операцій.

Музичук підкреслив, що окупанти збільшили кількість використання БПЛА по всій лінії фронту: "Навіть кількість обстрілів, які ворог завдає по позиціях Національної гвардії, то на східних напрямках протягом доби - це понад 100 обстрілів, буває різна тенденція, збільшення-зменшення до 80-90 артилерійських обстрілів по позиціях, протягом доби ми фіксуємо десятки влучань з використанням різного типу дронів".

Речник Нацгвардії України розповів, що наші військові намагаються встановлювати свої засоби радіоелектронної боротьби, ведуть контрбатарейну боротьбу. Також головна робота захисників спрямована на придушення артилерії ворога, його вогневих засобів - це удари по логістиці, складах боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів.

"Ворог майже по всій лінії фронту намагається здійснювати просування, формувати ударні групи - це Лиманський й Авдіївський напрямки. Що стосується знищення техніки, то минулого тижня дещо збільшилась кількість знищеної Нацгвардією автомобільної техніки противника. Ворог намагався перевозити свою піхоту, групи, із заснуванням броньованих та легкових автомобілів", - підсумував військовий.

Карта бойових дій на Авдіївці станом на 14 грудня

Польща продовжить постачати військову допомогу Україні

Після початку великої війни Польща забезпечила нам постачання низки різних озброєнь, була майже першою за кількома напрямами постачання окремих зразків. Проте за останні пів року у стосунках між нашими країнами був певний нюанс і напруження в невійськових напрямах. Зараз великі сподівання, що новий уряд Польщі та українська сторона докладуть зусиль для дійсно якісних змін, бо на тлі російської загрози це стратегічно потрібно Україні, Польщі та власне безпеці всієї Європи.

Польща нам поставила значну кількість танків Т-72, близько сотні зразків, які вже використовують на полі бою з перших місяців війни. Вона забезпечила передачу комплексів С-125 Newa SC, з якими працюють в Повітряних силах. Фактично, окрім постачання комплексів протиповітряної оборони, було постачання боєприпасів. На території Польщі розгорнуті певні підприємства, які здійснюють ремонт техніки закордонного виробництва, зокрема танки Leopard, які були вражені в Україні. Там проводять ремонт і повертають її до Збройних Сил. Також є підприємства, що з України перенесені на територію Польщі, переїхали працівники, які виготовляють окремі зразки техніки.

Також варто згадати про те, що Польща забезпечила передачу нам значної кількості переносних ракетних комплексів, які знищують російські військові цілі, ці комплекси отримали гарні відгуки від наших захисників. Поставила безпілотні комплекси, зокрема авіаційні FlyEye, які використовуються в наших артбригадах для коригування вогню. Вони гарно себе зарекомендували. Є й ударні дрони польського виробництва, що використовуються Силами Спеціальних Операцій.

Певне "похолодання" в стосунках було викликано постачанням сільгосппродукції, застережень зі сторони польських фермерів, потім страйками на кордоні з нашими вантажами.

"Дональд Туск казав у своїй першій промові, як очільник уряду і це ж казав учора міністр оборони: тут має бути продовжена співпраця з Україною. Це стосується військової допомоги Україні, а також оборонної співпраці. Але цей напрямок польсько-української співпраці залишається незмінним", - підкреслив керівник Центру "Польща-Україна" Даріуш Матерняк.

Усі ці речі, скажімо так, непотрібне нашарування на ту надійну основу, яка насамперед вкрай важлива з точки зору розвитку оборонно-промислової кооперації. Зараз ми сподіваємося на те, що польська сторона буде виконувати контракт, що стосується постачання для української армії САУ Краб.

"Є контракт на постачання "крабів" для Збройних Сил України, якщо не помиляюсь там 54 одиниці, а минулого тижня був підписаний ще один контракт для збройних сил Польщі на 152 "краби". Це просто затягне час. Звісно, цей комплект для Збройних Сил України буде мати пріоритет, бо це було перше замовлення, також Україна на цей момент потребує набагато більше", - пояснив Матерняк.

Експерт із міжнародних питань підкреслив, що польська кампанія в рамках холдингу "Польська зброярська група" (Polska Grupa Zbrojeniowa SA) мала досить сильно збільшити виготовлення боєприпасів 155 мм. За його словами Польщі також потрібно нарощувати кількість цих боєприпасів.