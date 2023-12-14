На територію Румунії впав російський безпілотник після нічної атаки на Україну
На територію Румунії впав російський безпілотник, яким Росія атакувала українську портову інфраструктуру на Дунаї у ніч з 13 на 14 грудня
Про це інформує румунське оборонне відомство.
Ввечері середи, 13 грудня, Росія запустила "шахеди" та ракети по території України. Повітряну тривогу оголошували і в Румунії. Вона тривала з 22:25 13 грудня до 02:00 14 грудня.
"Під час цієї ситуації система радіолокаційного спостереження румунської армії зафіксувала можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір, сигнал був виявлений на малій висоті на маршруті в напрямку району Грінду Тульчинського повіту", - йдеться у повідомленні.
У міноборони Румунії повідомили, що вони підіймали у небо винищувачі F-17 і військові літаки Eurfighter.
Згодом біля села Грінду, розташованого неподалік українського порту Рені, зафіксували вирву, глибиною близько 1,5 метра, яка виникла внаслідок неконтрольованого падіння безпілотника. Наразі відповідні структури збирають докази, розпочато розслідування.
"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією на об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Ці атаки є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - наголосили у міноборони Румунії.
Там зазначили, що продовжуватимуть моніторити повітряний простір та проводити пошукові місії у місцях з підвищеним ризиком. Крім того, Румунія постійно контактує із союзниками та інформує їх про ситуації, спричинені російськими атаками України.
Наслідки російських обстрілів для Румунії
У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масований удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії. Влада Румунії спочатку заперечувала падіння фрагментів дронів і стверджувала, буцімто вони не становили небезпеки для країни.
Однак 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника.Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.
12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, розташованому неподалік українського Ізмаїла. А 29 вересня ЗМІ повідомили, що Румунія підтягнула засоби ППО ближче до кордону з Україною.
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