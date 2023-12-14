На територію Румунії впав російський безпілотник після нічної атаки на Україну

Про це інформує румунське оборонне відомство.

Ввечері середи, 13 грудня, Росія запустила "шахеди" та ракети по території України. Повітряну тривогу оголошували і в Румунії. Вона тривала з 22:25 13 грудня до 02:00 14 грудня.

"Під час цієї ситуації система радіолокаційного спостереження румунської армії зафіксувала можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір, сигнал був виявлений на малій висоті на маршруті в напрямку району Грінду Тульчинського повіту", - йдеться у повідомленні.

У міноборони Румунії повідомили, що вони підіймали у небо винищувачі F-17 і військові літаки Eurfighter.

Згодом біля села Грінду, розташованого неподалік українського порту Рені, зафіксували вирву, глибиною близько 1,5 метра, яка виникла внаслідок неконтрольованого падіння безпілотника. Наразі відповідні структури збирають докази, розпочато розслідування.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією на об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Ці атаки є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - наголосили у міноборони Румунії.

Там зазначили, що продовжуватимуть моніторити повітряний простір та проводити пошукові місії у місцях з підвищеним ризиком. Крім того, Румунія постійно контактує із союзниками та інформує їх про ситуації, спричинені російськими атаками України.