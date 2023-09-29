Румунія підтягнула засоби ППО ближче до кордону з Україною, – Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на високопоставлені джерела в обороні.

Два співрозмовники агентства стверджують, що Румунія переміщує протиповітряну оборону ближче до своїх сіл на Дунаї через річку від України, де російські безпілотники атакували зернові комплекси, і додає більше військових спостережних постів і патрулів у цьому районі.

"Ці заходи разом із розгортанням чотирьох додаткових винищувачів F-16 США та розширення забороненої для польотів зони є ознакою зростаючого занепокоєння Румунії та ширшого альянсу НАТО щодо того, що війна в Україні може перекинутися на її територію", - пише видання.

Румунія вже побудувала два бомбосховища на кордоні з Україною і розсилає своїм громадянам сповіщення про небезпеку. Водночас влада визнає, що поганий мобільний зв’язок обмежує ефективність попереджень.

Наслідки російських обстрілів для Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії. Влада Румунії спочатку заперечувала падіння фрагментів дронів і стверджувала, буцімто вони не становили небезпеки для країни. Однак 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника.

Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла.