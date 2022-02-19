Попри завершення навчань, російські війська залишаться у Білорусі

Про це 19 лютого заявив державний секретар Ради безпеки Республіки Білорусь Олександр Вольфович, передає Еспресо.TV із посиланням на БелТА.



"Навчання - один із етапів завершальної стадії перевірки. Самі навчання проведено. Перевірка може бути продовжена. Коли, доки рішення прийме керівник перевірки", - наголосив чиновник.



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За словами Вольфович, закінчення навчань не означає виведення російських військ із території Білорусі.



"Ніхто не казав, що завтра чи післязавтра російські військові повернуться до Росії. Завтра завершуються навчання "Союзна рішучість", а раптова перевірка продовжується. Доки - це буде визначено головнокомандувачами (Росії та Білорусі - ред.)", - наголосив Олександр Вольфович.



Довідка



Насправді, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей прямо та чітко заявив 16 лютого, що російські військові покинуть територію Білорусі після навчань.



"Жодного військовослужбовця, жодної одиниці бойової техніки не залишиться в Білорусі після закінчення військових навчань", - нагадує слова Макея портал Telegraf.by.



Втім, самопроголошений білоруський правитель Олександр Лукашенко 14 лютого також прокоментував виведення російських військ із Білорусі. І його відповідь була не настільки чіткою.



"Сьогодні кричать: "Коли виведете війська (російські із Білорусі - ред.)? Слухайте, це наша справа з Путіним. Ми найближчим часом зустрінемось і ухвалимо рішення, коли, в які терміни, за яким графіком виводити звідси збройні сили Російської Федерації. Це наша справа", - заявив тоді Лукашенко.

Генштаб РФ наразі розмістив на прикордонних до України територіях Росії та Білорусі рекордний військовий потенціал.

Сьогодні, 19 лютого, попри призначене на завтра, 20 лютого, офіційне завершення навчань, у Гомелі росіяни розвантажують катери та понтони. Звідти, нагадаємо, до Києва можна дістатися водним шляхом.