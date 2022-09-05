Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація складна, але Піски тримаємо. У черговий раз міністр оборони РФ заявляє, що Піски їхні, але насправді Піски залишаються українськими. Ворог гатить з усього, що є. Було близько трьох спроб штурму та 17 масованих обстрілів", - розповів Барабаш.

"За його словами, ворог веде штурмові дії біля Красногорівки та Кам’янки.

"Хлопці насипають їм. Авдіївку було обстріляно 12 разів, одна цивільна людина поранена. Ініціатива на нашому боці, незабаром відбудеться переломний момент. Ми вже бачимо, що у ворога не вистачає людей. Обстрілів стає менше, тому що працюють HIMARS по ворожих складах. Противник гатить по селах ракетами", - додав Барабаш.

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