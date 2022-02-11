Порошенко біля Апеляційного суду закликав усі демократичні сили об’єднатися заради захисту України
Петро Порошенко під час виступу перед тисячами прихильників біля Київського апеляційного суду закликав усі демократичні сили об’єднатися задля відсічі Путіну. Порошенко наголосив, що українці не дозволять владі перетворити державу на "новоросію" зразка Януковича
"Ми з вами – головна сила, яка не дасть цього зробити. Ми не дамо знищити те, що ми з вами зробили з 2014 року. Вони не розуміють, що таке Україна, і тому вони зараз намагаються влаштувати судилище над опозицією. Чому вони це роблять? Бо вони з вами нас бояться. Здавалося, вся влада в них, здавалося б, у них правоохоронні органи, які не мають нічого спільного з правом", – говорить Порошенко.
"Тільки від нас з вами залежить, чи відстоїмо ми право, демократію і європейський вибір України", – наголошує лідер партії.
"Але ми – державники. І ми, як державники, будемо спільно робити рішучі дії на об’єднання держави. Тільки наша сила, як в 2014-му, зупинить Путіна. Ми вміємо і знаємо, як це робити. Ми звільнили 2/3 окупованого Донбасу в 2014-2015 роках. 100% тоді ми об’єднали країну – і здатні об’єднати зараз", – говорить Порошенко.
"Зараз не час для внутрішніх розборок. Зараз ми всі маємо об’єднатися, і я тут перед цим судилищем закликаю всі демократичні опозиційні сили відкинути амбіції, відкинути власні рейтинги. Я маю право це казати, бо сьогодні український народ найбільше довіряє нашій команді, – відкинути все і об’єднатися. Тільки об’єднаною Україною ми дамо відсіч Путіну. І тільки об’єднаною Україною ми його зупинимо. Тільки об’єднаною Україною ми можемо принести мир", – переконаний п’ятий президент.
"Це саме те, чого хоче український народ, - щоб Путін забрався зі своїми військами, припинив вбивати українців. А ми самі в себе розберемося, яким чином нам будувати Україну і потужно рухати нашу країну в НАТО і в ЄС", – резюмує Петро Порошенко.
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