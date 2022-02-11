Порошенко біля Апеляційного суду закликав усі демократичні сили об’єднатися заради захисту України

"Ми з вами – головна сила, яка не дасть цього зробити. Ми не дамо знищити те, що ми з вами зробили з 2014 року. Вони не розуміють, що таке Україна, і тому вони зараз намагаються влаштувати судилище над опозицією. Чому вони це роблять? Бо вони з вами нас бояться. Здавалося, вся влада в них, здавалося б, у них правоохоронні органи, які не мають нічого спільного з правом", – говорить Порошенко.

"Тільки від нас з вами залежить, чи відстоїмо ми право, демократію і європейський вибір України", – наголошує лідер партії.

"Але ми – державники. І ми, як державники, будемо спільно робити рішучі дії на об’єднання держави. Тільки наша сила, як в 2014-му, зупинить Путіна. Ми вміємо і знаємо, як це робити. Ми звільнили 2/3 окупованого Донбасу в 2014-2015 роках. 100% тоді ми об’єднали країну – і здатні об’єднати зараз", – говорить Порошенко.



"Зараз не час для внутрішніх розборок. Зараз ми всі маємо об’єднатися, і я тут перед цим судилищем закликаю всі демократичні опозиційні сили відкинути амбіції, відкинути власні рейтинги. Я маю право це казати, бо сьогодні український народ найбільше довіряє нашій команді, – відкинути все і об’єднатися. Тільки об’єднаною Україною ми дамо відсіч Путіну. І тільки об’єднаною Україною ми його зупинимо. Тільки об’єднаною Україною ми можемо принести мир", – переконаний п’ятий президент.

"Це саме те, чого хоче український народ, - щоб Путін забрався зі своїми військами, припинив вбивати українців. А ми самі в себе розберемося, яким чином нам будувати Україну і потужно рухати нашу країну в НАТО і в ЄС", – резюмує Петро Порошенко.