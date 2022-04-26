Порошенко: "Через 36 років після катастрофи на ЧАЕС російські окупанти знову шантажують світ ядерною загрозою"

Про це пише у Facebook у роковини Чорнобильської трагедії Петро Порошенко.



"Сьогодні російські окупанти погрожують світові, захоплюючи атомні електростанції та обстрілюючи реактори – зазначає Порошенко. – Трагедія Чорнобиля показала людству, що жертвами недбалості, показухи і нехтуванням безпекою можуть стати не лише сучасники, а й наші діти і наступні покоління. Під загрозою може опинитися майбутнє людства".



Він наголошує, що нині, коли минуло 36 років після Чорнобильської катастрофи, з Москви знову прийшла загроза її повторення. І її принесли російські окупанти. 36 днів вони тримали в заручниках працівників ЧАЕС, намагаючись забрати в них контроль над станцією. Варвари знищили системи моніторингу, спричинили поширення радіації з навколишніх лісів. І знову працівники станції проявили неабияку мужність та професійність. Забезпечили роботу всіх систем Укриття, вберегли Україну та світ від ядерного лиха", – пише п’ятий президент.



Порошенко наголошує – загроза не минула: "Щодня над ядерними реакторами пролітають російські ракети, якими прагнуть спричинити якнайбільше жертв серед мирного населення. Хто знає, які людиноненависницькі плани виношуються в Кремлі? Рашистська стратегія залякування загрожує новими ядерними катастрофами. Ми знову і знову закликаємо світ діяти, щоб зупинити агресора".



"Вічна пам’ять усім, кого нема з нами, бо заплатили найдорожчу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи. Усім, мужнім людям, які відводили і тепер відводять від світу біду – міцного здоров’я і благополуччя. А нам усім і нашій Україні – якнайшвидшої перемоги!" – пише Порошенко.



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