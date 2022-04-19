Порошенко: головний прорахунок Путіна - це нова українська армія, яку ми збудували

Про це в ексклюзивному інтерв'ю на телеканалі "Прямий" сказав Петро Порошенко, повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".



"Прорахувався Путін тому, що це абсолютно унікальна і нова армія. Армія, яку Україна збудувала за вісім років. Уявіть собі, що в 2014 році не знали, що таке натівські стандарти. За законом вхід до приміщення Генерального штабу МО офіцеру з країн - членів НАТО був заборонений законом. Українським військовим зразка 2013 року казали: "у вас половина корупціонерів, половина агентів ФСБ, і тому з вами ніхто не буде працювати", - нагадав Порошенко.



"Слова "Джевелін", "Байрактар", "Верба", "Вільха", "Нептун" і величезна кількість інших зразків озброєння, "Стугна", "Корсар" - вночі розбуди, і ми це знаємо. Я хочу наголосити, що в 2014 році нічого цього не було. Були один чи два дослідницькі зразки одного чи двух продуктів - і армія не мала всього цього", - говорить п'ятий президент.



"На сьогоднішній день армія озброєна, армія нагодована, армія, в тому числі величезними зусиллями волонтерів, одягнута і захищена - це кардинально змінила хід війни і є причиною того, що Путін прорахувався", - констатує Порошенко.



"А ще причиною є єдність українського суспільства", - переконаний Порошенко.



"Я схиляю голову перед мужністю українських захисників, перед рішучістю і самовідданістю українських добровольців, волонтерів, рятівників, поліціянтів, співробітників спецслужб і врешті-решт українського народу, який продемонстрував ці дива. Я думаю, що ми здивували світ, ми здивували Путіна. І ми точно не здивували себе, бо ми знали - хто ми є", - переконаний Петро Порошенко.



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