Порошенко: Місце Генсека ООН Гутерреша – у Маріуполі, а не в Москві
Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів
"Краще один раз побачити на власні очі, що путін зробив в Україні. Бо по телебаченню ти цього не відчуєш. По телебаченню тобі здається, що ти дивишся фільм жахів. А коли ти особисто подивишся злочини росіян, поспілкуєшся з цивільними українцями, які пройшли це пекло, тоді тобі і позиція України, і злочини москви будуть зрозумілі краще. Я думаю, що це антидот, який Гутерреш мав отримати від російської фейкової кампанії, від російської дезінформації", – вважає Петро Порошенко.
"Місце Антоніу Гутерреша було би в Маріуполі. Він би на власні очі продемонстрував, що таким чином міг би врятувати життя десятків, сотень людей. Коли росіяни окуповували Бучу, Ірпень, Гостомель, Ворзель – нам вдалося евакуювати більше 20 тисяч українських цивільних. І ніхто не знає, що б з ними було, якби ця евакуація не відбулася", – нагадав Порошенко.
"Антоніу Гутерреш має зараз можливість здійснити місію свого життя. Я дуже сподіваюся, він не втратить цей шанс. Якби ти хоча б це зробив у житті, ти вже не дарма жив. Пане Гутерреш, я думаю, ви можете виправити цю помилку і продемонструвати рішучість своїх дій, коли приїдете в Київ", – закликав Петро Порошенко Генсека ООН.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.96
Купівля 30.96Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 32.95Продаж 34.2
- Актуальне
- Важливе