Порошенко: Місце Генсека ООН Гутерреша – у Маріуполі, а не в Москві

"Краще один раз побачити на власні очі, що путін зробив в Україні. Бо по телебаченню ти цього не відчуєш. По телебаченню тобі здається, що ти дивишся фільм жахів. А коли ти особисто подивишся злочини росіян, поспілкуєшся з цивільними українцями, які пройшли це пекло, тоді тобі і позиція України, і злочини москви будуть зрозумілі краще. Я думаю, що це антидот, який Гутерреш мав отримати від російської фейкової кампанії, від російської дезінформації", – вважає Петро Порошенко.



"Місце Антоніу Гутерреша було би в Маріуполі. Він би на власні очі продемонстрував, що таким чином міг би врятувати життя десятків, сотень людей. Коли росіяни окуповували Бучу, Ірпень, Гостомель, Ворзель – нам вдалося евакуювати більше 20 тисяч українських цивільних. І ніхто не знає, що б з ними було, якби ця евакуація не відбулася", – нагадав Порошенко.

"Антоніу Гутерреш має зараз можливість здійснити місію свого життя. Я дуже сподіваюся, він не втратить цей шанс. Якби ти хоча б це зробив у житті, ти вже не дарма жив. Пане Гутерреш, я думаю, ви можете виправити цю помилку і продемонструвати рішучість своїх дій, коли приїдете в Київ", – закликав Петро Порошенко Генсека ООН.