Порошенко на ЧАЕС: міжнародні санкції мають поширюватися на Росатом, який створює ядерну загрозу для всього світу

"Більше місяця персонал станції був у заручниках російських окупантів, і лише професіоналізм українських фахівців врятував світ від нової ядерної аварії", - говорить Порошенко.



"Це - старе сховище ядерного палива, воно було тут ще за часів станції. Це – всесвітньо відомий енергоблок, який вибухнув. Багато років ми разом будували об’єкт "Укриття", ввели його в експлуатацію. Я пишаюся тим, що свого часу це було одна з найбільш складних в світі інженерних споруд, яка була зроблена у співпраці де-факто з усім світом. Тут працювали і французи, і американці, і німці, й українські підрядники. Ми зробили величезну роботу, яка дала змогу зберегти ядерну безпеку світу", - нагадав Порошенко.



"З 24 лютого по 31 березня росіяни тримали в заручниках і нацгравдійців, яких вони потім забрали полоненими, і персонал станції, який не здався, не передав управління, це дуже важливо", - зауважує Порошенко.



"Представники Росії, які намагалися перехопити контроль над станцією, були представники Росатому. Хто-небудь може відповісти, чому Росатом не під санкціями? Чому представники, які були тут, не під санкціями? Чому вони не покарані за створення ядерної загрози світу? Якби не наші хлопці, що б тут було, ніхто не може собі навіть уявити", - застерігає Порошенко.



"У мене прохання і до української влади, і до наших міжнародних партнерів: терміново поруште питання про розповсюдження санкцій на керівнтцтво, працівників і структури Росатому", - закликав Порошенко.



"Вони мають бути в санкційному списку – у зв’язку з тим, що вони витворяли тут, на Чорнобильській станції, намагаючись перехопити контроль. І що вони витворяють на Запорізькій станції, яка зараз знаходиться під окупацією. Український персонал станції знаходиться під шаленим тиском. Почуйте це з під стін об’єкту "Укриття", нашого конфайнменту, який зберігає ядерну безпеку світу руками наших українських героїв", - наголосив Петро Порошенко.



На прохання колективу ЧАЕС Петро Порошенко разом з бійцями батальйону тероборони "Брати по Зброї" доставив гуманітарний вантаж – продукти харчування та ліки.



Як відомо, з перших днів широкомасштабного вторгнення Петро Порошенко забезпечує діяльність підрозділів територіальної оборони Києва та області, передає озброєння і засоби захисту бійцям ЗСУ. Коштом Порошенка були профінансовані кулемети ПКМ, броньовані пікапи, кілька тисяч високоякісних бронежилетів, інше спорядження, яке надійшло у підрозділи ЗСУ та тероборони.

Гуманітарна допомога, продукти харчування, ліки, дитячі речі постійно надаються людям, які евакуюються з районів активних бойових дій через Київський залізничний вокзал. Харчі та медикаменти від Фонду Порошенка доставляють також жителям деокупованих передмість Києва – Бучі, Ірпеня, а також навколишніх сіл.