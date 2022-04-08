Порошенко на ЧАЕС: міжнародні санкції мають поширюватися на Росатом, який створює ядерну загрозу для всього світу
Петро Порошенко на ЧАЕС закликав міжнародне співтовариство запровадити санкції проти керівництва Росатома та тих працівників російської компанії, які брали участь у захопленні українських АЕС
"Більше місяця персонал станції був у заручниках російських окупантів, і лише професіоналізм українських фахівців врятував світ від нової ядерної аварії", - говорить Порошенко.
"Це - старе сховище ядерного палива, воно було тут ще за часів станції. Це – всесвітньо відомий енергоблок, який вибухнув. Багато років ми разом будували об’єкт "Укриття", ввели його в експлуатацію. Я пишаюся тим, що свого часу це було одна з найбільш складних в світі інженерних споруд, яка була зроблена у співпраці де-факто з усім світом. Тут працювали і французи, і американці, і німці, й українські підрядники. Ми зробили величезну роботу, яка дала змогу зберегти ядерну безпеку світу", - нагадав Порошенко.
"З 24 лютого по 31 березня росіяни тримали в заручниках і нацгравдійців, яких вони потім забрали полоненими, і персонал станції, який не здався, не передав управління, це дуже важливо", - зауважує Порошенко.
"Представники Росії, які намагалися перехопити контроль над станцією, були представники Росатому. Хто-небудь може відповісти, чому Росатом не під санкціями? Чому представники, які були тут, не під санкціями? Чому вони не покарані за створення ядерної загрози світу? Якби не наші хлопці, що б тут було, ніхто не може собі навіть уявити", - застерігає Порошенко.
"У мене прохання і до української влади, і до наших міжнародних партнерів: терміново поруште питання про розповсюдження санкцій на керівнтцтво, працівників і структури Росатому", - закликав Порошенко.
"Вони мають бути в санкційному списку – у зв’язку з тим, що вони витворяли тут, на Чорнобильській станції, намагаючись перехопити контроль. І що вони витворяють на Запорізькій станції, яка зараз знаходиться під окупацією. Український персонал станції знаходиться під шаленим тиском. Почуйте це з під стін об’єкту "Укриття", нашого конфайнменту, який зберігає ядерну безпеку світу руками наших українських героїв", - наголосив Петро Порошенко.
На прохання колективу ЧАЕС Петро Порошенко разом з бійцями батальйону тероборони "Брати по Зброї" доставив гуманітарний вантаж – продукти харчування та ліки.
Як відомо, з перших днів широкомасштабного вторгнення Петро Порошенко забезпечує діяльність підрозділів територіальної оборони Києва та області, передає озброєння і засоби захисту бійцям ЗСУ. Коштом Порошенка були профінансовані кулемети ПКМ, броньовані пікапи, кілька тисяч високоякісних бронежилетів, інше спорядження, яке надійшло у підрозділи ЗСУ та тероборони.
Гуманітарна допомога, продукти харчування, ліки, дитячі речі постійно надаються людям, які евакуюються з районів активних бойових дій через Київський залізничний вокзал. Харчі та медикаменти від Фонду Порошенка доставляють також жителям деокупованих передмість Києва – Бучі, Ірпеня, а також навколишніх сіл.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.62
- Актуальне
- Важливе