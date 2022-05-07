Порошенко на CNN закликав світ робити все можливе для порятунку людей в Маріуполі

Про це із посиланням на офіційний партійний сайт "ЄС" розповідає Еспресо.TV.

"Щодо Маріуполя - нам однозначно потрібна підтримка всього світу. Звісно ж ми вітаємо крок, зроблений Генеральним Секретарем ООН паном Гутеррешем. Однак нам потрібна і підтримка решти світу з тим, щоб допомогти цивільним особам евакуюватися з Маріуполя. З тим, щоб створити гуманітарні коридори, адже це і справді життєво необхідно", - наголошує Порошенко.

Він також зазначив, що безпрецедентна мужність захисників Маріуполя дала можливість українській армії консолідувати свої зусилля на інших напрямках оборони.

"Йдеться про героїчних українських солдатів, які саме зараз намагаються досягти двох цілей. Перша їхня мета - завʼязувати на собі російські сили, 20 тисяч російських солдатів. Вони це роблять вже більше 70 днів, з тим, щоб допомогти українським військовим на інших напрямках консолідувати свої сили. Це надзвичайна і дуже важлива роль", - наголошує Порошенко.

"І позиція друга - вони рятують життя цивільних осіб, жертв цієї агресії. Я далі продовжую наполягати на тому, що увесь світ, включно зі Сполученими Штатами, мав би запровадити "список Бучі" чи "список Маріуполя", в якому зафіксувати всіх злочинців, щодо яких слід також запровадити санкції. І участь експертів ФБР для збору свідчень та доказів, демонстрації відкритості", - зазначає Порошенко.

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